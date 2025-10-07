El cas de l'Helena Jubany es converteix en un musical de la mà de la companyia Plataforma Blanc i Negre
L'espectacle es presentarà al teatre El Círcol de Badalona el 26 d'octubre
La família Jubany critica "l'oportunisme sense escrúpols" dels impulsors del musical sobre la vida de l'Helena
La companyia Plataforma Blanc i Negre ha convertit el cas de l'Helena Jubany en un musical. L'espectacle, en el qual asseguren que han treballat durant cinc anys, es presentarà el 26 d'octubre al teatre El Círcol de Badalona. Segons una nota de premsa remesa per la companyia, 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten en el comunicat. Per a iniciar el projecte, a principis de l’any 2022, la Blanc i Negre afirma que es va demanar "consell i permís a les famílies Jubany, Lorente i Careta".
En aquest sentit, asseguren que les trobades es poden "acreditar documentalment" i que "van donar lloc a reunions molt interessants i amb contingut inèdit biogràficament". "Em dic Helena Jubany" està escrita per Marcel Vilarós (llibret) i Aleix Vives (música). És el segon musical que escriuen conjuntament, després de "La guerra dins la guerra" (2007), centrada en la crisi del bàndol republicà durant la batalla de l’Ebre de 1939. Els impulsors de l'obra afirmen que es presenta en un com a musical íntegrament cantat en un format "similar al d'"Els Miserables", "Rent" o "Hamilton"".
En la primera presentació en públic es mostrarà en forma de concert semiescenificat, una opció força habitual en la presentació de nous musicals anglosaxons. "L'assistència a aquesta producció és especialment recomanada per a persones a qui els agradi aquest format, ja que a casa nostra no és gens freqüent que s'estrenin aquest tipus de noves creacions en català", detallen en la nota.
Segons Blanc i Negre, el públic assistent descobrirà detalls "humans i personals de tots els personatges, alguns d’ells no divulgats prèviament" per ajudar a entendre millor "què sentien aquestes persones i per què van actuar de la manera que ho van fer".
El format sigui cantat "no frivolitza en absolut els fets"
Segons detalla la Plataforma Blanc i Negre, es va optar per mostrar la història en format musical en veure la "intensitat emocional que mostraven molts dels seus protagonistes en aquells moments d’oci i excursions". "Creiem que la música és un dels millors vehicles per a transmetre aquesta intensitat emocional al públic", concreten. En aquest sentit, creuen que el fet que el format sigui cantat "no frivolitza en absolut els fets".
"El gènere musical és habitual mostrar temàtiques sensibles, com per exemple "Evita", sobre el règim peronista, "Come from away", sobre els atemptats a les Torres Bessones, o "La vampira del Raval'", afegeixen. Alhora, estableixen un paral·lelisme entre "Em dic Helena Jubany" i altres obres recents com "Jauría", sobre la violació d'una noia durant els Santfermins. També asseguren que les novetats judicials del cas els han agafat "per sorpresa", atès que van programar l'estrena fa força mesos, en previsió que ja hagués quedat prescrit.
La Plataforma Blanc i Negre assegura a la seva web que és una companyia dedicada a la divulgació històrica a través de diverses eines tant pedagògiques com d’entreteniment: exposicions, obres teatrals, concerts, xerrades, tallers, publicacions i un bloc divulgatiu.
