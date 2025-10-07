En Directe
DIRECTE: Les incidències del primer dia del macrotall de la línia R3
Les obres s'allargaran setze mesos
Avui ha començat el macrotall de la línia R3 entre Parets del Vallès i La Garriga, unes obres de desdoblament que s'allargaran setze mesos i que pot afectar a municipis com Ripoll o Puigcerdà.
El macrotall de 16 mesos a l’R3 s’estrena amb peticions d’incrementar els busos directes i alguns retards
El primer matí del macrotall de 16 mesos a l’R3 s’ha saldat amb un pla alternatiu que ha funcionat “raonablement bé” tot i registrar alguns retards i una incidència. Aquest matí la circulació de trens s’ha interromput entre La Garriga i Manlleu durant 45 minuts per una avaria en la senyalització a l’estació de Vic. En general, els usuaris s’han mostrat resignats davant dels reajustaments d’horari que hi ha hagut als busos i han reclamat més freqüències de serveis directes, especialment a La Garriga, on ara hi ha un bus cada hora per anar a Barcelona. A l’arribada a l’estació de Fabra i Puig, alguns viatgers han afirmat que el servei de bus és millor que el tren que agafen habitualment, ja que la línia és la que acumula més incidències.
Fluïdesa de passatgers a la parada de Vic del servei alternatiu de bus pel tall de l'R3, amb sortides cada 15 minuts
El servei alternatiu de bus entre Vic i Barcelona ha arrencat aquest dimarts amb puntualitat, amb sortides cada 15 minuts cap a Fabra i Puig. La mesura s'ha posat en marxa arran del macrotall per les obres de desdoblament de la línia R3. Un degoteig continu de passatgers procedent dels trens de Puigcerdà i Ripoll anava pujant als vehicles, que marxaven sense estar plens. "A mi el que em preocupa és que els primers dies (els mitjans) esteu aquí i tot funcioni bé i d'aquí uns mesos s'oblidin de nosaltres", deia una de les usuàries, la Thaïs, amb l'esperança que hi hagi "un bon servei" durant tot el tall. La Justa, usuària puntual del tren, defensa que "si volem que arreglin les coses, hem d'adaptar-nos, si no, no tenen el moment de fer-ho".
Usuaris de l'R3 que arriben a Fabra i Puig es mostren "sorpresos" amb els busos i diuen que són "millor que el tren"
Els usuaris afectats pel macrotall de l'R3 que arriben a Fabra i Puig aplaudeixen el funcionament dels busos. Així ho han constatat diversos d'ells consultats per l'ACN durant les primeres hores de funcionament del servei alternatiu per carretera. "M'ha sorprès perquè ho han fet superbé", ha dit l'Emma, que ha arribat a Barcelona des de Parets del Vallès. Hi ha coincidit el Teodoro, que venia de La Garriga. "Ha estat millor que el tren", ha afirmat. En canvi, hi havia més crítiques entre els que es volien desplaçar des de la capital catalana fins a municipis del Vallès, sobretot entre els estudiants de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). "Acabarem la carrera i això continuarà així", han lamentat la Laura i la Laia.
Paneque defensa el dimensionament del transport alternatiu de l'R3, però s'obre a millorar freqüències a La Garriga
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat la planificació i el dimensionament del pla alternatiu de transport (PAT) per les obres de l'R3, després de fer-ne seguiment de les primeres hores de funcionament. "És de justícia que els usuaris tinguin un transport alternatiu tal com tenien el transport ferroviari abans del tall", s'ha felicitat. Tot i això, la consellera s'obre a fer modificacions a partir de la setmana vinent, un cop s'analitzin a fons les dades dels primers dies de servei, especialment a La Garriga, on es reclamen busos directes amb freqüències de 30 minuts, en lloc d'una hora: "Si cal, millorarem en el cas de la Garriga. No implica una gran inversió".
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana