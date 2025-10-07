Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

DIRECTE: Les incidències del primer dia del macrotall de la línia R3

Les obres s'allargaran setze mesos

Un tren de la línia R3, aturat a l’estació de Puigcerdà. | MIQUEL SPA

Un tren de la línia R3, aturat a l’estació de Puigcerdà. | MIQUEL SPA / Laura Fanals

ACN

Ariadna González

Avui ha començat el macrotall de la línia R3 entre Parets del Vallès i La Garriga, unes obres de desdoblament que s'allargaran setze mesos i que pot afectar a municipis com Ripoll o Puigcerdà.

Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents