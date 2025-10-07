La família Jubany critica "l'oportunisme sense escrúpols" dels impulsors del musical sobre la vida de l'Helena
El germà lamenta que s'utilitzi la memòria de la jove mataronina en un moment clau per a la resolució de l'assassinat
El cas de l'Helena Jubany es converteix en un musical de la mà de la companyia Plataforma Blanc i Negre
Jordi Pujolar (ACN)
La família d'Helena Jubany nega que s'hagi donat consentiment perquè s'utilitzi la memòria de la jove mataronina, assassinada fa prop de 25 anys i amb el crim encara pendent de resoldre's, per fer un musical. El germà de l'Helena, Joan Jubany, ha explicat que es va demanar explícitament a la companyia Blanc i Negre, impulsors del projecte, que no ho fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", ha etzibat. L'espectacle s'ha de presentar el 26 d'octubre al teatre El Círcol de Badalona sota el nom "Em dic Helena Jubany". Un musical necessari.
Segons la companyia, l'obra relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten a través d'un comunicat.
La família, però, ha assegurat que desconeix el contingut i que només van parlar amb la companyia a principis de 2024 quan se'ls va demanar el seu consentiment. "No hi hem participat en absolut", ha insistit Jubany. "Els demanaven que de cap manera utilitzessin ni el nom ni la memòria de l'Helena per a aquest projecte", ha afegit.
Tot i aquesta petició, el projecte ha tirat endavant i la família en va tornar a tenir notícies més recentment, quan algun ajuntament hi va contactar per si els semblava bé que es programés l'obra dins l'oferta cultural municipal. En veure que el musical prenia forma, els Jubany van enviar un burofax a la companyia demanant la seva retirada.
Amb l'obra a punt d'estrenar-se, la família estudiarà ara si emprèn altres mesures legals. Joan Jubany ha detallat que no en tenen ganes perquè l'objectiu ara és que es pugui resoldre el cas, 25 anys després de la mort de l'Helena i amb noves proves d'ADN que assenyalen a possibles sospitosos.
Amb tot, Jubany espera "que ningú vagi a veure aquesta obra i ningú la programi en cap mena de teatre o d'espai".
