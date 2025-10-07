Una incidència atura 20 minuts la circulació de trens entre la Garriga i Vic en el primer dia del macrotall de l'R3
El problema a la infraestructura afegeix incertesa en un dia complex per la mobilitat
Una incidència ha aturat la circulació de trens de l'R3 entre la Garriga i Vic durant 20 minuts coincidint amb el primer dia del macrotall de la línia. La incidència en la infraestructura ha mantingut els trens aturats i Renfe s'ha plantejat gestionar un servei alternatiu per carretera entre les dues ciutats, addicional al macrodispositiu que ja hi ha en marxa, i que mobilitza més de 58 autocars amb 43.500 diàries per enllaçar Barcelona, la Garriga, Centelles i Vic. Arran de les obres a Montcada Bifurcació i el desdoblament de la via, des d'aquest dimarts la circulació està suspesa entre Montcada i la Garriga, però els trens havien d'oferir servei normal entre aquest municipi i Puigcerdà. Les freqüències s'aniran recuperant progressivament.
