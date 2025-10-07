Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tranquil·litat i pocs passatgers al servei alternatiu de l'R3 a Centelles que acumula retards de fins a 15 minuts

La plataforma d'usuaris demana que "no es repeteixin els errors" del tall anterior

Usuaris de l'R3 baixant a Centelles per agafar el bus alternatiu

Usuaris de l'R3 baixant a Centelles per agafar el bus alternatiu / Mar Martí (ACN)

Lourdes Casademont / ACN

Mar Martí (ACN)

El servei de transport alternatiu per carretera amb motiu del macrotall de l'R3 de Rodalies ha arrencat amb tranquil·litat i pocs usuaris aquest dimarts al matí a Centelles, convertida en estació intermodal. Els busos connecten cada mitja hora aquesta ciutat amb Barcelona i els trens procedents de Ripoll arriben amb fins a 15 minuts de retard a Centelles. El portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras, ha lamentat que arriben "cansats" al tall, però amb "l'exigència que ha de funcionar, no només el primer dia sinó els 16 mesos". "Se'ns demana als usuaris un esforç monstruós que no veiem recompensat amb el resultat de l'obra que hi haurà", lamenta, i demana que "no es repeteixin els errors" del tall anterior.

