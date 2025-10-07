Tranquil·litat i pocs passatgers al servei alternatiu de l'R3 a Centelles que acumula retards de fins a 15 minuts
La plataforma d'usuaris demana que "no es repeteixin els errors" del tall anterior
Mar Martí (ACN)
El servei de transport alternatiu per carretera amb motiu del macrotall de l'R3 de Rodalies ha arrencat amb tranquil·litat i pocs usuaris aquest dimarts al matí a Centelles, convertida en estació intermodal. Els busos connecten cada mitja hora aquesta ciutat amb Barcelona i els trens procedents de Ripoll arriben amb fins a 15 minuts de retard a Centelles. El portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras, ha lamentat que arriben "cansats" al tall, però amb "l'exigència que ha de funcionar, no només el primer dia sinó els 16 mesos". "Se'ns demana als usuaris un esforç monstruós que no veiem recompensat amb el resultat de l'obra que hi haurà", lamenta, i demana que "no es repeteixin els errors" del tall anterior.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14