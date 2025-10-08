Investigat un notari per estafar persones vulnerables
Els Mossos afirmen que les víctimes creien firmar un préstec quan en realitat estaven acceptant una opció de compra sobre la seva vivenda.
J. G. Albalat
Un jutjat de Barcelona està investigant el notari barceloní Sergio González Delgado per presumpta participació en una trama en la qual els Mossos d’Esquadra acusen d’estafar, almenys, una dotzena de víctimes, la majoria persones amb discapacitat, d’edat avançada o amb problemes psicològics. Segons la policia catalana, els afectats creien que firmaven uns préstecs quan el que realment feien era rubricar una opció de compra de la seva vivenda a un preu molt inferior al del mercat, que arribava fins i tot a la meitat del seu valor. A més, firmaven un poder "irrevocable" pel qual el prestamista podia vendre la residència de manera unilateral i sense informar-los. Amb aquesta acció, perdien la seva propietat.
La policia afirma, que hi podria haver un "elevat nombre de víctimes". Els Mossos destaquen que els implicats formen un "entramat de persones físiques i jurídiques" que, en convivència amb la figura del notari, "actuen de manera conjunta per fer creure a les víctimes que estan formalitzant un préstec personal, quan realment estan firmant la venda del seu immoble a un preu irrisori".
El Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, segons les fonts consultades, ha citat a declarar el notari per a finals d’octubre. Ja ho va fer en una ocasió anterior, arran de la denúncia d’una sola persona. A partir de la investigació dels Mossos, el nombre d’afectats s’ha incrementat. Per ara, a més de la Fiscalia de Barcelona i alguns perjudicats, exerceix l’acusació el Col·legi Notarial de Catalunya, "amb respecte a la presumpció d’innocència", van precisar fonts d’aquesta institució.
L’acusat ho nega
Els Mossos d’Esquadra atribueixen a la trama els presumptes delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsedat, blanqueig de capitals i organització criminal. Per la seva banda, segons la defensa del notari, no hi ha elements objectius en les diligències practicades que acreditin cap dels tipus penals que se li imputen.
Sergio González va rebutjar les acusacions en declaracions a aquest diari. "Sempre he fet la meva funció de notari en totes les escriptures, llegint-les als compareixents. Els Mossos no han contrastat res, ni han sigut al meu despatx. A més, tinc la sort que tinc gravat, amb autorització, el moment de la firma de les escriptures", afirma el notari. "Jo els explicava que era un contracte immobiliari, no un préstec", precisa. Els Mossos, no obstant, afirmen que González "no llegeix ni dona explicacions de cap de les escriptures a les víctimes, que només escolten" que és un préstec.
Les víctimes eren captades a través d’internet per una empresa financera que oferia préstecs per imports reduïts, de 10.000 a 50.000 euros. Els afectats no podien acudir a un banc per demanar un crèdit perquè eren deutors o no tenien solvència, segons les fonts consultades. Però eren propietaris d’una vivenda i la podien oferir com a garantia per aconseguir els diners que necessitaven. Després de sol·licitar el préstec a la financera, la víctima rebia una trucada de telèfon en la qual se l’informava de la seva aprovació i de l’existència d’un inversor que els entregaria els diners. En una primera reunió amb els intermediaris, els perjudicats aportaven les escriptures.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona
- El retrat del rei retrata Salellas