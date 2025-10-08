El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
A Girona hi ha prop de 9.000 persones en llista d'espera per examinar-se
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit aquest dimecres que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha una xifra cada vegada més gran de suspesos, tot i que el govern continua treballant per incrementar el nombre d'examinadors i reduir així la llista d'espera.
Una llista d'espera per obtenir el carnet de conduir que la diputada d'ERC Inés Granollers, que ha preguntat al Ple del Congrés per la gestió de la DGT a Catalunya, ha xifrat en unes 80.000 persones, que esperen una mitjana de tres mesos per examinar-se del teòric i de sis per al pràctic.
D'elles, gairebé 50.000 corresponen a Barcelona, prop de 9.000 a Girona, almenys 7.000 a Tarragona i gairebé 6.000 a Lleida.
Granollers ha titllat d'"insuficients" les mesures posades en marxa pel govern espanyol, que ha dit que ho està fent "fatal", i ha criticat l'executiu central per no acceptar el suport que li ofereix el Servei Català de Trànsit per una "obsessió per la centralitat espanyola".
En la seva resposta, el ministre de l'Interior, que ha fet una "valoració raonablement positiva" de la situació, ha indicat que actualment a Catalunya hi ha 126 examinadors, cosa que representa un 82 % de cobertura, però "en les properes dates" en seran 142, cosa que elevarà la cobertura per sobre del 100 %.
Ha declarat que a les ofertes d'ocupació pública dels últims anys s'han creat 800 noves places d'examinadors, de les quals més de 100 per a Catalunya, un 13 %, i s'han incorporat 445 interins des del 2018, més de 100 a Catalunya.
En tot cas, ha apuntat que també cal treballar, i ho estan fent amb el Servei Català de Trànsit, per millorar la qualitat de la formació viària dels aspirants, que està transferida a la Generalitat.
En aquest sentit ha manifestat que els aprovats han disminuït "ostensiblement", a un 47 %, i això comporta que hi hagi "moltes més proves per realitzar en no tenir aptes en una primera i segona convocatòria".
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona