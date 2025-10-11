Religiositat a Catalunya
Només el 41% dels joves catalans es declara creient
Malgrat el descens respecte els majors de 65 anys (63%), un estudi revela la paradoxa que els joves practiquen la seva fe amb més intensitat
Els joves catalans es declaren menys creients que les generacions de més edat, però els que professen alguna fe la practiquen amb més intensitat. Així ho reflecteix l’estudi 'La religiositat de la joventut catalana', que es va presentar dimecres en la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en el marc de la jornada 'El fet religiós entre la joventut actual: comprensió, reconeixement i reptes'. L’informe, elaborat per Víctor Albert-Blanco (Universitat Autònoma de Barcelona), Roger Martínez (Universitat Oberta de Catalunya) i Ramon Arbós, ha estat impulsat per l’Agència Catalana de la Joventut i la Direcció General d’Afers Religiosos.
Les dades mostren que només el 41,2% dels catalans d’entre 16 i 34 anys es declaren creients, davant del 62,7% dels majors de 65 anys. A més, fins a un 55% dels joves de 16 a 24 anys considera que Déu té poca importància en la seva vida, percentatge que disminueix fins al 28,7% entre les persones més grans.
Malgrat aquesta caiguda en l’afiliació, l’estudi revela una paradoxa: els joves que practiquen la seva religió ho fan amb major intensitat. Un 13,7% dels joves de 16 a 24 anys assisteix setmanalment a centres de culte, superant la mitjana general del 9,8%. Entre els de 25 a 34 anys, el percentatge de practicants és del 10,4%. La intensitat de la pràctica varia segons la confessió: els joves musulmans i, en menor mesura, els evangèlics, presenten major freqüència d’assistència que els catòlics.
Diversitat religiosa
L’estudi també reflecteix la diversitat religiosa a Catalunya: entre els joves de 16 a 24 anys, només el 36,4% es declara catòlic; el 14,5% musulmà; el 5,8% evangèlic/protestant; el 4,4% pertany a altres religions; el 16,9% es considera agnòstic i el 22% ateu.
Obertura i respecte
Pel que fa a la percepció de la diversitat religiosa, els joves mostren obertura i respecte. El 87,8% dels menors de 25 anys veu favorablement l’obertura d’un centre de culte prop del seu domicili, per sobre la mitjana general del 79,3%. No obstant això, també són els més exposats a la discriminació per motius religiosos: un 9,6% dels joves de 16 a 24 anys declara haver-la patit, davant del 2% dels majors de 65 anys.
L’estudi completa el retrat de la religiositat juvenil a Catalunya i ofereix dades clau per a la gestió de la diversitat religiosa al territori. La versió íntegra de l’informe està disponible en línia a la col·lecció Estudis de la Direcció General de Joventut.
