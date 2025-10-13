En Directe
DIRECTE: Un ferit greu i 17 de lleus pel temporal de pluges al sud de Tarragona
Els Bombers atenen 340 avisos entre les 17.30 hores de diumenge i les 7 del matí
La irrupció d'Alice, la primera gran DANA de la tardor, ha posat en alerta el litoral mediterrani. El sud de Tarragona s'està emportant la pitjor part d'aquestes pluges a Catalunya, on el Meteocat ja ha activat diverses alertes per inytensitat i acumulació de pluges al litoral i prelitoral tarragoní.
Els pronòstics apunten que aquest dilluns la dana seguirà descarregant amb força en bona part del territori català. El Meteocat manté activats desenes d'avisos per intensitat i acumulació a tot el litoral català i a la franja prinenca.Els més severs se centren al sud de Catalunya, on el temporal ja va causar destrosser el diuemnge.
Protecció Civil ha activat la fase d'emergència del seu pla davant innundacions i demanar a la població extremar les precaucions.
