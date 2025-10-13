Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

DIRECTE: Un ferit greu i 17 de lleus pel temporal de pluges al sud de Tarragona

Els Bombers atenen 340 avisos entre les 17.30 hores de diumenge i les 7 del matí

Barranc de la Galera a Masdenverge

Barranc de la Galera a Masdenverge / Jordi Marsal

ACN

Laia Bodro Colomer

La irrupció d'Alice, la primera gran DANA de la tardor, ha posat en alerta el litoral mediterrani. El sud de Tarragona s'està emportant la pitjor part d'aquestes pluges a Catalunya, on el Meteocat ja ha activat diverses alertes per inytensitat i acumulació de pluges al litoral i prelitoral tarragoní.

Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents