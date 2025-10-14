Educació convocarà oposicions per a 1.100 places de professor d'ESO, d'arts plàstiques i disseny i especialistes d'FP
Les proves estan previstes a partir de març
El Departament d'Educació i Formació Professional convocarà oposicions per a 1.100 places docents de cara a l'any que ve. Aquestes es reparteixen entre professors d'ESO, especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. Les proves estan previstes a partir del març del 2026. Del total de places, 1.089 corresponen a la taxa de reposició aprovada en l'oferta del 2024 i 11 són del cos de professors d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny aprovades en l'oferta del 2025. Els detalls del procés selectiu, així com les bases específiques, es recolliran als annexos de la resolució, que es publicarà pròximament al DOGC.
La conselleria ha informat aquest dimarts als sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d'aquesta propera convocatòria.
En la darrera resolució, de 2024, es van convocar 495 places de docents del cos de professors de secundària.