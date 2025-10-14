Cas Koldo
Sánchez reconeix haver rebut pagaments en efectiu del PSOE en «alguna ocasió» i nega finançament il·legal
El cap de l’Executiu remarca que aquesta pràctica documentada a l’informe de la UCO sobre Ábalos és «legal» i la normalitza, «com ho fan totes empreses»
Iván Gil
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha recolzat en el mateix informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministre de Transports i exsecretari d’Organització del partit, per negar el finançament irregular del PSOE, com sí que interpreten des de l’oposició. Una línia vermella dels socis que hauria quedat descartada segons el cap de l’Executiu perquè «no hi ha cap indici que ho apunti, totes les despeses estan acreditades, auditades i no hi ha cap desquadrament», ha remarcat durant una entrevista aquest matí a la cadena SER respecte dels sobres entregats exsecretari d’Organització, per liquidacions de despeses.
Una pràctica que ha qualificat de «legal» i normalitzada que «fan totes les empreses». És més, Sánchez ha reconegut que en el seu cas, com a secretari general, no era habitual que rebés aquests ingressos en efectiu, però sí que ha manifestat que «segur en alguna ocasió he tingut aquest tipus de liquidacions de despeses». L’informe de 285 pàgines d’extensió sí que revela que el PSOE va entregar entre el 2017 i el 2021 en efectiu 19.638 euros a Ábalos, sumes que es van entregar en algunes ocasions en sobres.
«L’informe de la Guàrdia Civil testifica el que està defensant el PSOE des de l’inici d’aquesta situació», ha conclòs per reiterar que els comptes del partit estan sotmeses al tamís del Tribunal de Comptes i d’auditories externes. Per això ha rebutjat parlar d’una «caixa» en el partit perquè «la font d’aquests ingressos són els comptes corrents que té el PSOE». En definitiva, per a Sánchez «l’important és que sigui legal», més enllà de la polèmica pels sobres en efectiu, i d’acord amb la llei de finançament de partits polítics.
Sánchez ha mirat de girar la truita per qüestionar que respecte al PP «no sabem les despeses de representació de la seva direcció», insinua que el seu president, Alberto Núñez Feijóo, hauria cobrat més del partit que l’exsecretari general del PSOE al llarg de cinc anys. Els populars, segons ha contraatacat, mirarien d’instal·lar el relat que «el seu finançament irregular» en el passat «és comú a la resta de partits, i no és així».
Fonts de la Moncloa traslladaven que la mateixa imatge dels sobres amb els pagaments que es recullen a l’informe serien la mostra que «no hi ha res fosc al darrere». Es refereixen a les quantitats que porten, incloent-hi cèntims. «Una prova palmària», segons assenyalaven.
«Suport documental»
Sobre el desajust en un pagament de 500 euros, sostenen les mateixes fonts que es tractaria d’una aportació en metàl·lic dels tiquets de despesa aportats i una altra part per a les despeses del seu equip. En el que insisteixen és que totes les sortides de caixa estan justificades amb els seus respectius tiquets i tenen «suport documental al darrere».
«Tots els pagaments via caixa tenen els seus comprovants de despeses i estan justificades. Com hem dit en infinitat d’ocasions, els comptes del PSOE estan aprovats pel Tribunal de Comptes, incloent-hi aquests pagaments, i auditades de manera externa. Des del principi d’aquest procediment, el PSOE va manifestar que els seus comptes eren absolutament transparents i d’acord amb la legalitat. I el temps i els informes ho estan demostrant. Afirmar que el PSOE ha pagat, de manera irregular, a Ábalos o a qualsevol altre és una calúmnia. Els pagaments a Ábalos són despeses remunerades via caixa contra els justificants presentats per ell davant del PSOE», van sostenir des de Ferraz en un comunicat després de fer-se públic l’informe.
