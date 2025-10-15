El CAdIC reclama una planificació global del litoral per garantir l'estabilitat de les platges
L'entitat considera que els ports són una de les solucions per mantenir la sorra
ACN
El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC) ha reclamat una planificació global del litoral per garantir l'estabilitat de les platges i que es defugi de solucions considerant "aspectes locals". Així ho recull el ponent del document número 15 de l'entitat, elaborat per l'enginyer Ramon Arandes, en què alerta que si no hi ha una gestió integral i coordinada de les sorres pot desembocar en una degradació de les platges. En un decàleg de propostes, s'apunta que els ports i infraestructures són part de les solucions per mantenir la sorra i que el problema rau en la manca d'aportacions de sediments i la "inexistència d'una planificació eficient". "Cal actuar amb rigor científic i tècnic per preservar el nostre litoral", conclou.
Entre d'altres propostes, hi ha facilitar que en el litoral hi hagi mitjans que possibilitin la gestió dels dragats, la gestió de les seves sorres i la simplificació dels tràmits administracions dels projectes de dragat. Així mateix, s'aporta per auditar la qualitat de les sorres i programar actuacions per a la seva regeneració, si s'escau; i la col·laboració entre les administracions competents.
Les conclusions del document s'han exposat aquest dimecres amb motiu de la celebració d'una taula rodona 'La necessària planificació de la gestió de les sorres al litoral català' que s'ha celebrat al Palau Macaya, amb experts i representants institucionals. Durant la taula rodona, s'ha destacat la necessitat de passar d'actuacions puntuals a una planificació global basada en criteris tècnics i que permeti preservar l'equilibri del litoral.
Hi han participat Aron Marcos, regidor d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Calafell; Vicente Medina Iglesias, professor de la UPC i especialista en enginyeria marítima; Margarita Díez, directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat; Kiryat Mercado, directora general de Polítiques del Litoral; i Jaume Puig, gerent del Gremi d’Àrids.
