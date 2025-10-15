Quan cessaran les pluges a Catalunya? El Meteocat torna a activar alertes a diverses comarques
Després de diversos dies d’inestabilitat, les previsions del Meteocat indiquen que les precipitacions continuaran, sobretot durant les tardes, amb especial intensitat a la Catalunya Central i el Pirineu
Tot i que sembla que les pluges han afluixat després de diversos dies d’alertes, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) adverteix que la inestabilitat continuarà durant els propers dies. Aquest dimecres 15 d’octubre de 2025, s’esperen ruixats intensos a diferents punts del territori.
Les comarques més afectades seran el Bages, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, on s’ha activat l’alerta groga per intensitat de precipitació.
El matí començarà amb sol i poca nuvolositat, però a partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i zones del prelitoral, deixant un cel ennuvolat.
Des del migdia es preveuen ruixats dispersos, inicialment febles o moderats, que es podrien intensificar a la tarda i venir acompanyats de tempesta, amb acumulacions destacables en les comarques esmentades.
Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, excepte a l’oest del país, on podrien pujar una mica. Les màximes es mantindran estables, superant els 20 °C a la majoria de comarques.
La visibilitat serà bona en general, però es poden formar boirines i bancs de boira a la depressió Central i al prelitoral a partir de mig matí, així com a les zones amb precipitacions més intenses.
El vent bufarà de terral al litoral durant el matí i a última hora del dia. Al litoral nord hi haurà intervals de gregal, però en conjunt serà fluix amb algun cop moderat.
Segons el Meteocat, aquesta situació meteorològica es podria allargar encara uns dies, amb una progressiva millora de cara al cap de setmana si no hi ha canvis en les previsions.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar