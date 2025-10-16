Condemnen l'Ajuntament de Vic per exigir un nivell de català massa alt en una oposició municipal
El jutge demana al consistori que torni a convocar el concurs públic i rebaixi el requisit de B2 a A2
El jutjat Contenciós número 15 de Barcelona ha declarat que les bases del concurs públic de l'Ajuntament de Vic on s'exigia un nivell de català B2 per optar a una plaça d'operari al cementiri i manteniment són nul·les. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, la sentència considera que el nivell de català exigit per accedir al lloc de treball és massa alt i demana al consistori que torni a convocar l'oposició i requereixi als candidats el nivell bàsic A2. El jutge considera que passar a demanar el B2 genera una barrera d'accés amb un efecte "excloent". I afegeix que això consisteix una discriminació "per raons de llengua".
Òmnium diu que els jutges "volen convertir el català en marginal"
Òmnium ha criticat la condemna i ha assegurat que els jutges volen convertir la llengua en "marginal". En un comunicat a la xarxa 'X' aquest dijous, l'entitat ha remarcat que el nivell B2 "és el mínim per garantir el dret a ser atès i treballar en català" i ha reclamat fer complir els drets lingüístics. "Que un jutge afirmi que el nivell B2 és massa alt és un desconeixement insultant del tema", ha conclòs Òmnium en el mateix text.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar