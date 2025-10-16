Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Condemnen l'Ajuntament de Vic per exigir un nivell de català massa alt en una oposició municipal

El jutge demana al consistori que torni a convocar el concurs públic i rebaixi el requisit de B2 a A2

La plaça Major de Vic, en una imatge d'arxiu

La plaça Major de Vic, en una imatge d'arxiu / CC0

ACN

ACN

Vic

El jutjat Contenciós número 15 de Barcelona ha declarat que les bases del concurs públic de l'Ajuntament de Vic on s'exigia un nivell de català B2 per optar a una plaça d'operari al cementiri i manteniment són nul·les. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, la sentència considera que el nivell de català exigit per accedir al lloc de treball és massa alt i demana al consistori que torni a convocar l'oposició i requereixi als candidats el nivell bàsic A2. El jutge considera que passar a demanar el B2 genera una barrera d'accés amb un efecte "excloent". I afegeix que això consisteix una discriminació "per raons de llengua".

Òmnium diu que els jutges "volen convertir el català en marginal"

Òmnium ha criticat la condemna i ha assegurat que els jutges volen convertir la llengua en "marginal". En un comunicat a la xarxa 'X' aquest dijous, l'entitat ha remarcat que el nivell B2 "és el mínim per garantir el dret a ser atès i treballar en català" i ha reclamat fer complir els drets lingüístics. "Que un jutge afirmi que el nivell B2 és massa alt és un desconeixement insultant del tema", ha conclòs Òmnium en el mateix text.

Una transformació "integral" del Pont Major amb projectes que sumen 24,9 milions: Girona opta al Pla de Barris

Girona augmenta fins a 90.000 euros la dotació econòmica destinada a programes i activitats per a la gent gran

El teu gos et segueix per tota la casa? Una experta explica quan és normal i quan pot ser un senyal d’alarma

El nou govern de Santa Coloma de Farners aprova el cartipàs amb cinc tinences d'alcaldia

Els bombers de la Vall d'Aro reclamen la construcció urgent d'un nou parc

La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar

Arrenca la 18a Catosfera a Girona amb la ciberseguretat i l'humor en català com a principals eixos

Supera els problemes de l'ego amb els consells dels experts

