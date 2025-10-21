Pla penitenciari Integral
Catalunya tindrà inhibidors de mòbil a les presons i 256 places més per a reclusos
A Mas d’Enric, a prop de Tarragona, es construiran el 2026 dos mòduls amb un cost de 12,6 milions. Hi haurà reformes a Ponent i a Brians I, la construcció del Centre Obert de Barcelona i la nova presó de dones també a la capital.
Els centres disposaran d’escàners corporals de nova generació
J. G. Albalat
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va donar ahir a conèixer el pla integral de les presons catalanes per a aquesta legislatura, que passa per incrementar-hi la seguretat, amb la implantació d’inhibidors de telefonia mòbil als centres i l’ús de drons per evitar l’entrada de droga a les presons per via aèria, a més de la creació de 256 noves places a la presó de Mas d’Enric, a la localitat del Catllar (Tarragonès).
Espadaler va presentar aquest projecte al Comitè de Seguretat i Justícia, presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i en el qual va participar la consellera d’Interior, Núria Parlon. Els eixos del pla que ha de marcar la política penitenciària del mandat són «seguretat, convivència i reinserció». «Més seguretat, millor convivència», va resumir Espadaler.
Un dels objectius és fer front al creixement continuat de la població reclusa i evitar un risc de saturació. El juny d’aquest any hi havia 8.769 presos a les presons catalanes; al setembre n’eren 9.098, 329 més, un 3,75% més en només un trimestre. El model de predicció amb què treballa Justícia preveu una mitjana d’increment semestral de l’1,59% i una mitjana del 3,21% anual. Aquesta predicció no només s’està complint, sinó que s’està superant. Davant aquesta situació, i en previsió de l’evolució a futur, la conselleria conclou: «Hi ha un dèficit de capacitat als centres penitenciaris d’homes adults i règim ordinari». Espadaler va remarcar que aquest creixement del nombre de reclusos no només és conseqüència de l’augment general de la població, «sinó també de l’eficàcia policial» i, en part, per l’efectivitat del pla de xoc contra la multireincidència que es va posar en marxa a principis d’any.
Mesures de xoc
El pla també té en compte l’«obsolescència» i la necessitat d’adequació dels centres penitenciaris actuals, unes reformes que estan planificades al centre de Ponent (Lleida) i Brians I, a Sant Esteve Sesrovires. A més, estan pendents la construcció del Centre Obert de Barcelona, a la Zona Franca, que estarà enllestit a finals del 2026, i la nova presó de dones, a la mateixa zona, però no hi ha data prevista perquè entri en funcionament.
Fins que aquests projectes no siguin una realitat, la Generalitat ha planificat un pla de xoc amb la construcció al perímetre interior de la presó de Mas d’Enric de dos mòduls per a 256 interns, que estaran disponibles l’any vinent. Això suposarà, a més, la necessitat de més funcionaris i destinar una partida econòmica per finançar l’obra.
El pla integral recull un altre apartat important, com és l’ús de mesures tecnològiques per augmentar la seguretat als centres penitenciaris. En aquest sentit, el Govern té prevista la implantació d’inhibidors de mòbils a les presons catalanes, aparells que estan prohibits, per evitar que els presos es comuniquin il·legalment amb l’exterior. Això no vol dir que els interns es quedin incomunicats, ja que tenen la possibilitat de fer 20 trucades al mes i videoconferència gratis a familiars, de manera reglamentària. Segons dades del Departament de Justícia, el 2024 es van confiscar a les presons catalanes i centres oberts 855 mòbils a presos, cosa que suposa una mitjana de 2,3 al dia.
Les presons catalanes, a més, instal·laran escàners corporals de nova generació que permetran detectar amb precisió droga, mòbils, armes i altres objectes prohibits a l’interior del recinte penitenciari. Aquest aparell d’ones denominades mil·limètriques (electromagnètiques) s’ubicarà a l’accés dels interns al Departament de Comunicacions, lloc on els reclusos reben visites personals, familiars o íntimes. Només els presos hauran de passar aquest control, no les persones que acudeixen a veure’ls. En l’actualitat, en aquests departaments hi ha un arc que només permet detectar metalls i, per tant, no és possible localitzar si el pres amaga entre la roba una paperina de droga que li hagi pogut entregar el visitant.
Així mateix, està previst l’ús de drons i inhibidors per evitar l’entrada de substàncies i productes prohibits a les presons i evitar la captació d’imatges. Aquestes millores tecnològiques tenen un cost de 7,3 milions d’euros.
Altre dels punts forts del pla és la necessitat de reformular els processos d’incorporació del personal penitenciari de vigilància a través de l’oferta pública i l’eliminació progressiva d’interins, així com la construcció d’una unitat de pràctica penitenciària al centre de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Aquest servei, que tindrà un cost de 12,6 milions d’euros, tindrà una superfície de 2.825 metres quadrats, distribuïts en tres plantes, on s’instal·laran aules i espais de simulacions pràctiques i serveis comuns.
