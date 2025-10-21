Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

SUCCESSOS

Els Mossos desmantellen una narcofruiteria

Els agents van detectar una conducta anòmala dels compradors de l'establiment

Cocaïna amagada en pinyes.

Cocaïna amagada en pinyes. / EPC

Germán González

Barcelona

A més de tomàquets, plàtans, melons, patates, figues i carbassons oferien altres productes que no alimentaven però sí que generaven una eufòria similar a la que experimentes menjant cireres o raïm madur amb la calor. Es tracta d’una narcofruiteria localitzada al barri de Cerdanyola de Mataró i que els Mossos d’Esquadra han desmantellat després de constatar que es tractava d’un punt de venda de droga. La pista principal va ser descobrir que molts clients entraven i sortien sense bosses de fruita o verdura, tot i que podien portar la paperina de cocaïna amagada.

Els Mossos van detenir el 16 d’octubre tres homes de 59, 35 i 29 anys acusats d’un delicte de tràfic de drogues. Fa cinc mesos els agents van detectar una conducta anòmala dels compradors que es dirigien a una fruiteria del carrer Rosselló, al barri de Cerdanyola de Mataró. Sortien al cap de poca estona sense compra de fruita o verdura.

Després d’indagar, els agents van descobrir que es tractava d’un punt de venda de droga, a més de fruita. Principalment, venien cocaïna, ja que en el registre de la botiga van trobar 57 dosis d’aquesta substància amb un pes total d’uns 33 grams al costat de 7 peces d’haixix i 33.000 euros en efectiu. Els Mossos van detenir dues persones que eren a la narcofruiteria i després un tercer quan es va personar a la comissaria de Mataró.

Tots tres van passar a disposició dels jutjats de guàrdia de Mataró acusats de tràfic de drogues. Ara hauran de deixar de diversificar l’oferta de productes frescos a la botiga i apostar pels legals, que no deixen de ser més sans i per vendre’ls no et fiquen a la presó.

