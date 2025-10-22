Junts denunciarà per delicte d'odi el vídeo generat per intel·ligència artificial de Sílvia Orriols trepitjant el cadàver de Puigdemont
A la polèmica imatge apareix Orriols trepitjant el cadàver de Puigdemont estès a terra
Un mitjà de comunicació subvencionat per l’Ajuntament de Ripoll ha publicat una polèmica imatge feta amb intel·ligència artificial en què apareix Sílvia Orriols trepitjant el que sembla el cadàver de Carles Puigdemont, que està estès a terra. Junts ha anunciat que ho denunciaran davant la fiscalia, tal com ha confirmat l’advocat de l’expresident, Gonzalo Boye, a la cadena SER.
Boye ha afirmat que iniciaran el procés, però que el que seria d’esperar és que la fiscalia «hagués actuat d’ofici»,com ha passat amb casos relacionats amb Pedro Sánchez: «La fiscalia depèn de qui depèn i té criteris molt variables segons les persones a qui afecta. Tractant un tema digital es podrà determinar d’on sorgeix el vídeo, com s’ha estat movent… És un fet molt greu; no és una manera de fer política, sinó d’instal·lar el discurs d’odi», va asseverar.
«Creiem que és un delicte d’odi i el posarem en coneixement de la fiscalia, i si la fiscalia no hi fa res, ho farem davant les autoritats judicials. No es pot deixar passar», va afegir Boye, que a més ha explicat com està actualment l’expresident: «He parlat amb Puigdemont i ell està molest i preocupat; és una deriva que la política catalana no pot tolerar».
Orriols ha respost a la notícia a través de les xarxes, i ho ha fet per demanar que «s’investigui perquè militants, regidors i diputats de Junts han sigut els primers a veure el vídeo i començar a tuitejar-lo massivament». Segons la líder d’Aliança, el document gràfic «perjudica» la seva imatge i «victimitza» Puigdemont.
Tornada de Puigdemont
D’altra banda, sobre una possible tornada de Carles Puigdemont en un futur a curt termini, Boye ha explicat que el Tribunal Constitucional té tots els elements a la mà per prendre una decisió quan vulgui: «L’hauria de prendre al més aviat possible i no en funció d’agendes polítiques. Des de la setmana passada, quan es van presentar els últims escrits, el Tribunal Constitucional pot decidir en qualsevol moment: aquesta setmana, la pròxima o l’any que ve. És decisió del TC i de la justícia; quan tarda, deixa de ser justícia», va sentenciar.
