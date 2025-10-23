Agricultura informa que el cas sospitós de DNC d'Osona és negatiu
S'havia restringit la mobilitat a 50 quilòmetres de la granja afectada com a mesura de precaució
El Departament d'Agricultura ha informat que el cas sospitós de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) detectat a Osona ha resultat finalment negatiu. Si s'hagués confirmat, hauria estat el primer brot de la malaltia fora de les comarques gironines. Com a mesura preventiva, el Departament havia restringit els moviments de bestiar a 50 quilòmetres a la rodona de l'explotació afectada. La sospita a la granja osonenca es va comentar ahir en una reunió entre Agricultura i representants de la ramaderia a Alcarràs. Ara per ara, el 80% del bestiar vaquí afectat pel focus de Castelló d'Empúries de DNC ja està vacunat. La xifra abasta de les explotacions incloses al radi de seguretat del focus.
