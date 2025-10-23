Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident
La Fiscalia de Menors i els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas de tres menors d'edat acusats d'agredir sexualment una noia, també menor, al Berguedà. A la denúncia presentada, s'explica igualment que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident. De fet, la perjudicada va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa.
El succés es va desenvolupar dissabte a la tarda, tal com consta a les diligències. La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Tots ells es coneixen perquè estudien a la mateixa escola, on presumptament ella havia sofert bullying. Després del segon episodi, els menors suposadament van trucar una amiga de la noia perquè la recollís. Els Mossos de Berga van prendre declaració als menors durant la tarda de dimarts. I ahir estava previst que la Fiscalia especialitzada els interrogués igualment.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros