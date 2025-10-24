Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
Els presumptes autors són quatre homes, que ja estan identificats, i hi ha una investigació en marxa
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un possible intent de segrest d'una nena d'onze anys a Torelló (Osona). Segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN, els presumptes autors són quatre homes que viuen en habitatges ocupats del carrer Sant Josep, una zona problemàtica pels episodis d'incivisme dels últims mesos. Els fets van passar aquest dimarts quan la menor va entrar a un supermercat que hi ha davant de casa seva mentre la mare l'observava des del balcó. Al darrere seu, van entrar dos dels investigats mentre, a fora, hi havia els altres dos esperant a dins d'un vehicle. En sortir la nena, aquesta es va parar a parlar amb ells i li van oferir 10 euros perquè entrés al vehicle, però ella s'hi va negar i van intentar convèncer-la.
La menor va sortir corrent i va demanar ajuda a la seva mare, que ho estava veient des del balcó. Va ser ella que va trucar al 112 i fins al lloc van desplaçar-se Mossos i Policia Local. Quan van arribar, però, el vehicle ja havia marxat. Els quatre homes sospitosos són coneguts de la policia i els tenen identificats.
Per tot plegat, hi ha una investigació oberta per determinar les motivacions que hi havia darrere dels fets.
