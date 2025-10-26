17-A
FOTOS | Així es roda ‘Cronos’ a la Rambla de Barcelona: la pel·lícula sobre els atemptats del 2017
Dirigida per Fernando González Molina, l’estrena està prevista per al 2026
Gisela Macedo
En els últims dies, barcelonins i visitants que han passat per la Rambla s’han trobat amb escenes que no han passat desapercebudes: cotxes patrulla, ambulàncies, gent corrent i lliteres d’un costat a l’altre. Es tracta del rodatge de la pel·lícula ‘Cronos’, dirigida per Fernando González Molina, l’estrena de la qual està prevista per al 2026, exclusivament en cines. La producció, de Nostromo Pictures i Beta Fiction Spain, en coproducció amb 3Cat i amb la participació de RTVE i Movistar Plus+, va començar a filmar-se al setembre i la previsió és que el rodatge duri vuit setmanes.
Aquest diari ha captat imatges del rodatge aquest diumenge que mostren, a més de nombrosos cotxes dels Mossos d'Esquadra i actors uniformats, una actriu l'aspecte de la qual podria recordar el d'Ada Colau en aquell moment, quan era alcaldessa de Barcelona.
El que sabem de la pel·lícula
El llargmetratge narrarà els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017 i el que va passar en els dies posteriors, basant-se en testimonis reals dels diferents implicats. El títol de la pel·lícula, ‘Cronos’, correspon al nom del dispositiu que van activar els Mossos d’Esquadra el dia 17 , després de produir-se l’atropellament massiu a la Rambla, amb l’objectiu localitzar i detenir tots els terroristes involucrats.
L’activació del dispositiu ‘Cronos’ va suposar la mobilització de més de 10.000 efectius i 249.528 hores de servei durant quatre dies. Finalment, el 21 d'agost, els Mossos van abatre Younes Abouyaaqoub, l'autor material de la matança, i van donar per desarticulada la cèl·lula terrorista d'Alcanar.
«Quatre dies interminables de confusió, tensió, dolor, frustració, ràbia i confrontació política que van acabar amb l’abatiment de l’últim terrorista fugit i moltes ferides obertes», descriu la sinopsi de la productora.
De fet, ‘Cronos’ és també el títol d’un documental publicat pels Mossos el 2018, que explica l’experiència de diferents agents que van participar en la desarticulació de la cèl·lula gihadista després dels atemptats.
Sota la direcció de Fernando González Molina i amb guió d’Alberto Marini, aquesta producció compta amb el següent repartiment: Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui, Israel Elejalde, Xavi Sáez, David Vert, Joan Pedrola, Mima Riera, José Pérez Ocaña, Marina Esteve, Moha Ben Moula, Ahmed Mehdi, Faouzia i Joan Amargós.
