RESIDUS
La Generalitat vol repartir l'amiant en diversos abocadors controlats
L’Agència de Residus afirma que per eliminar l’amiant caldran diverses dècades
Guillem Costa
El dipòsit de residus perillosos de Castellolí (Anoia) és en l’actualitat l’únic cementiri d’amiant que hi ha a tot Catalunya. En aquest abocador controlat s’acumulen tots els residus que contenen asbest, ja que es tracta d’un material que requereix un procés de gestió altament especialitzat. A causa de la seva toxicitat i els riscos que representa per a la salut i el medi ambient, l’amiant no pot eliminar-se com un residu comú: ha de ser encapsulat i emmagatzemat en condicions de màxima seguretat, evitant qualsevol alliberament de fibres a l’aire.
Per això, el dipòsit de Can Palà, operat per l’empresa Atlas, s’ha convertit en el punt de referència a Catalunya per al tractament d’aquests materials. Està previst que aquesta infraestructura s’ampliï, ja que en aquests moments no hi ha espai per allotjar tot l’amiant que encara hi ha a Catalunya. Però en paral·lel a aquest procés, que s’abordarà a mitjà termini, el Govern pretén que altres dipòsits també puguin acceptar determinades quantitats d’amiant.
Accelerar-ne la retirada
La idea és aconseguir articular un mecanisme perquè un nombre encara per determinar d’abocadors controlats que ja reben residus especials tinguin cel·les preparades per admetre asbest. D’aquesta manera, s’estalviarà en transport, al no ser necessari traslladar-ho tot fins a Castellolí, i es podrà accelerar la retirada de l’amiant en general, al tenir més punts d’emmagatzematge final. L’Executiu català es proposa introduir la mesura al reglament que haurà d’acompanyar la llei per a l’erradicació de l’amiant, ja aprovada pel Parlament i que ara està en fase de ponència, en via de tramitar-se definitivament.
El pas vinent a la Cambra catalana és que la llei torni al ple. Serà, si tot va segons el previst, al desembre o al gener. A partir de llavors, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) tindrà sis mesos per aplicar el reglament. "Es tracta d’una nova competència i l’Agència ja s’està reorganitzant per assumir-la", va assenyalar Albert Planell, el director.
Una de les qüestions que s’organitzarà a través del reglament és el fons d’erradicació. Ara per ara, es compta amb 10 milions d’euros. Però una hipotètica aprovació dels pressupostos podria canviar la situació i facilitar que es disposés d’una suma de diners més elevada per a la retirada d’amiant.
A més d’assumptes operatius i aquesta modificació perquè un nombre més elevat d’abocadors puguin acumular restes d’amiant, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica treballa en altres accions perquè la retirada d’aquest material contaminant sigui més eficaç. Una d’elles és l’obertura de subvencions fixes per substituir les teulades d’amiant (sobretot de granges) afectades per la calamarsa.
"Cada vegada que el Meteocat acrediti un episodi de calamarsa important, traurem una convocatòria i les teulades d’uralita o fibrociment afectades podran ser reemplaçades", va afirmar Planell. En els últims anys, el canvi climàtic ha intensificat aquests fenòmens i el Meteocat ha detectat que la mida de les pedres cada vegada és més gran. La idea del Govern és aprofitar aquesta oportunitat perquè desenes de granges amb aquest tipus de sostres eliminin l’amiant.
Procés llarg
La Generalitat, malgrat el canvi de paradigma que suposarà l’aprovació de la llei, ha avisat en més d’una ocasió que la retirada de l’amiant serà un procés llarg. En una sessió parlamentària de la comissió de transició ecològica, mesos enrere, Planell ja va alertar que Catalunya trigarà "dècades" a "eliminar l’amiant". Durant la seva compareixença, Planell va afirmar que era necessari abordar aquest procediment des del realisme, que serà més lent del que està escrit als calendaris que fins ara s’havien posat sobre la taula. Cal assenyalar que el decret europeu de retirada de l’amiant, que posa com a data orientativa el 2028, ja especifica que hi ha d’haver un període transitori per començar a executar les obres de retirada.
El Govern calcula que queda encara un milió de tones de fibrociment per retirar a tot Catalunya. Aquest càlcul, que redueix les últimes estimacions situades entre els dos i tres milions de tones, es basa en les dades obtingudes de l’anàlisi de cobertes elaborada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); els censos realitzats per institucions públiques com la Generalitat; els que estan desenvolupant els ajuntaments; i les dades sobre canonades, baixants i dipòsits facilitats per empreses subministradores d’aigua.
Subscriu-te per seguir llegint