Infermeres alcen la veu davant els CAP per la “sobrecàrrega crònica”

El col·lectiu denuncia la “improvisació” en la gestió de la vacunació de la grip i la covid-19

Concentració d'infermeres davant el CUAP Manso de Barcelona, convocada pel sindicat SATSE, per alertar de la &quot;sobrecàrrega&quot; i les dificultats que els afegeix la campanya de vacunació de la grip i la covid-19 d'enguany.

ACN

Girona / Barcelona

El sindicat SATSE ha convocat les infermeres aquest dilluns al matí a protestar a les portes dels centres d’atenció primària d’arreu de Catalunya per denunciar la “sobrecàrrega crònica” i la “improvisació” en la gestió de la vacunació de la grip i la covid-19. En un manifest, el sindicat adverteix que la campanya ha estat “la gota que ha fet vessar el got” per a un col·lectiu que fa temps que treballa amb “esgotament”. La protesta arriba després que el Departament de Salut anunciés que les persones per a qui s’indica la vacuna de la grip i la covid podrien rebre-la sense cita prèvia en franges al matí i a la tarda als CAP i punts d’atenció continuada (PACS); un model que ha enutjat sindicats i el Col·legi d’Infermeres de Barcelona (COIB).

