REUNIÓ DE LA DIRECCIÓ
El PSOE fa una última crida a Junts per evitar la ruptura: «Val la pena dialogar i arribar a acords»
A l’espera de conèixer com es materialitzen els pròxims escenaris, a Ferraz mostren el seu «respecte absolut» sobre les decisions que prenguin els postconvergents
Iván Gil
El PSOE evita avançar escenaris fins que la decisió de Junts de trencar amb el Govern s’oficialitzi i, sobretot, es coneguin els passos que es faran per materialitzar-la. A l’espera de conèixer-los, a Ferraz han fet una última crida al diàleg. «Hi ha diàleg i mà estesa. La negociació val la pena», ha defensat la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i ha fet una crida a «continuar treballant» per «arribar acords». El que també ha reiterat és el «respecte absolut» sobre les decisions que prenguin els postconvergents.
«Respectem les dinàmiques internes de tots els partits», ha apuntat la portaveu dels socialistes després de l’executiva del partit celebrada aquest matí a Ferraz, alhora que es reunia la cúpula de Junts a Perpinyà. Fonts de la direcció criden l’atenció també sobre els termes de la pregunta que la cúpula traslladi a les bases per avalar la seva posició, a l’apuntar que servirà per fer una valoració més enllà de «suposicions». La militància de Junts haurà de ratificar la ruptura en una consulta que se celebrarà aquest dimecres i dijous.
No s’obriria el mateix escenari si es promou una moció de censura instrumental, si s’opta per una posició rupturista amb el ‘no a tot’ al Congrés o es deixen escletxes per avançar en acords pendents, tot i que s’opti per trencar la taula de negociació a Ginebra amb un mediador internacional. Carles Puigdemont ha apostat per trencar amb el PSOE durant la reunió que la direcció de Junts celebra aquest dilluns a Perpinyà. Una posició que s’ha recolzat per unanimitat.
L’expresident i líder de Junts considera que, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, els incompliments acumulats fan insostenible mantenir la negociació i que el diàleg obert a Suïssa dona poc més de si. Al Govern continua sense acabar d’encaixar-li que Junts vulgui trencar amarres totalment. Menys encara fer-ho a través d’una moció de censura per a la qual necessàriament haurien d’anar de la mà del PP i Vox.
Davant la situació crítica de les relacions, el Govern ha mirat de fer alguns moviments. Divendres passat, Pedro Sánchez aconseguia erosionar el veto d’Alemanya a l’oficialitat del català a la UE amb un acord entre els dos governs per «obrir un diàleg» i presentar una proposta que convenci els Vint-i-set en la pròxima reunió del Consell d’Afers Generals.
Compromisos pendents
D’altra banda, a l’Executiu s’obren a estudiar la iniciativa de Junts encallada en la comissió de Justícia per aturar la multireincidència. La bandera de la seguretat és crucial per a Junts davant l’avenç a les enquestes d’Aliança Catalana, i els alcaldes de la formació van reclamar en una recent trobada amb Carles Puigdemont avenços en aquesta matèria i en la de l’«okupació».
Més enllà del marge per desbloquejar alguns dels compromisos firmats, la Moncloa es guarda el comodí d’una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. L’anomenada ‘amnistia política’ que enyora l’expresident. Un compromís que ha reiterat en diverses ocasions el cap de l’Executiu i que aquest mateix dijous, davant l’envit dels postconvergents, va assegurar que es produirà «quan toqui».
