Rodalies desprograma una mitjana de 27 trens cada dia, un cada hora
Tan sols al setembre, Renfe va desprogramar més de 800 trens
Glòria Ayuso
Els usuaris habituals de Rodalies coneixen bé una incidència de la qual no solen publicar-se estadístiques: els trens que desapareixen de les pantalles informatives. Són trens desprogramats, en molts casos suprimits, perquè no van arribar a sortir d’origen o perquè l’acumulació de retards els encavalcaria amb d’altres. Un informe de puntualitat de tota la xarxa espanyola de Renfe fa aflorar una aproximació a aquesta porció de les incidències.
Fins a 807 dels trens programats per Renfe durant el mes de setembre es van suprimir o no van arribar a circular seguint la graella d’horaris de la xarxa de Rodalies de Barcelona, una xifra que correspon a una mitjana de 27 trens al dia, més d’un cada hora.
Els informes mensuals de puntualitat que Renfe ha publicat per primera vegada a partir del mes de setembre, en un exercici de transparència, mostren un compliment del servei del 96,1%, que correspon a la "relació entre els trens realitzats i els programats, reflectint cancel·lacions o supressions", segons assenyala l’operadora en el document. La xarxa de Rodalies tenia al setembre 20.682 circulacions programades, de manera que el 3,9% dels trens que no van complir la previsió equival a 807 serveis.
A preguntes d’aquest diari, Renfe ha matisat que la dada sobre el compliment del servei no reflecteix exactament la supressió de trens, sinó la "desviació sobre la planificació del servei" a causa de diverses causes. Com per exemple l’aplicació del Pla Alternatiu de Transport, que del 22 al 28 de setembre va tallar la línia R2 Sud entre Gavà i Sitges per les obres a l’estació de Castelldefels. "La xifra reflecteix cancel·lacions no totals", assenyala Renfe.
Així mateix, quan hi ha una incidència, s’acumulen retards i es tensiona la xarxa. Per això, els següents trens poden patir cancel·lacions per motius d’operativitat, argumenta, per garantir la fluïdesa de la circulació a les vies. Els motius que poden conduir a la supressió poden ser les incidències en les infraestructures i en el propi tren, la falta del maquinista en el moment de partir el comboi, el vandalisme, la meteorologia i els atropellaments.
Restabliment complex
Els talls de circulació per incidències fan molt sovint que Renfe hagi d’habilitar plans alternatius de transport per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris. Un cop recuperat el servei, el restabliment de la freqüència pot trigar i encara pot portar supressió de trens. En el cas dels atropellaments, la circulació s’interromp durant hores, de manera que molts trens poden no arribar a sortir. Es tracta d’alteracions que després poden significar, segons remarca l’operadora, una compensació posterior mitjançant la circulació de dos combois on abans n‘hi havia programat només un. No precisa, no obstant, quants dels 806 trens desprogramats al setembre es van compensar ni com es va fer.
Amb tot això, l’incompliment del servei difereix molt del que registra la xarxa de Rodalies de Madrid, que compta amb un 66% més de circulacions (34.297). La relació entre els trens realitzats i els programats a la capital espanyola dona una xifra de 377 combois suprimits aquest setembre, menys de la meitat que a la xarxa barcelonina. Segons el parer de Renfe, no són sistemes comparables entre si, ja que l’entramat i la interconnexió entre les línies a les dues ciutats són molt diferents. A Barcelona, assenyala, es comparteixen les vies de Rodalies amb Regionals, igual que també amb les mercaderies. També és diferent el nombre d’intervencions i obres que s’estan realitzant, que tensen el trànsit ferroviari en el cas de Rodalies.
Acumulació de retards
"Els problemes es concentren a les hores punta, quan circulen la majoria dels usuaris de Rodalies", explica el responsable d’Operadors de Renfe de la UGT, Francisco Cárdenas, que assenyala que els trens van plens i s’aturen més temps a cada estació per carregar i descarregar passatgers, de manera que van acumulant retards que repercuteixen en tota la línia. S’hi afegeix el coll d’ampolla a l’entrada de Barcelona, que té una infraestructura amb menor capacitat de la que necessita. Els retards acumulats, coincideix Cárdenas, poden implicar la supressió de circulacions.
En ocasions, els maquinistes no estan disponibles i el servei ni tan sols arriba a sortir. "Arribes tard perquè vens d’un altre tren que ha patit una incidència. Renfe compta amb una guàrdia de conductors per cobrir aquests casos, però no sempre s’aconsegueix suplir les necessitats i queden trens sense sortir", assenyala un maquinista que prefereix mantenir-se en l’anonimat.
El vandalisme impedeix, en ocasions, la sortida dels combois a primera hora perquè el vidre del conductor pot estar ple de grafitis i perd visibilitat. Pot passar que havia de sortir un tren doble però al seu lloc circula un altre de configuració senzilla, canvi que afecta també el bon funcionament del servei. Els usuaris s’acumulen a les andanes i no compten amb prou espai per pujar al tren.
"De 7 a 9 del matí, horari en què hi ha el pic més alt de viatgers, falten trens, maquinistes i vies d’estacionament", sentencia el portaveu de l’associació Promoció del Transport Públic, Carles Garcia. Per això qualsevol cancel·lació és crucial, perquè el tren de darrere ha d’assumir el passatge del tren suprimit.
Diferència entre cancel·lacions
Més que la quantitat, és precís veure on es produeixen les cancel·lacions. "No és el mateix suprimir un tren que compta amb una altra freqüència al cap de deu minuts que prescindir d’un que trigarà després mitja hora, una hora o potser més" a tornar a passar. En aquest cas, els usuaris es queden a les andanes, sense opció a una alternativa viable per poder arribar a la feina o continuar amb la seva jornada, tal com la tenien planificada.
Les dades publicades només reflecteixen el comportament a Rodalies de Barcelona i no detallen el compliment horari en el cas de Regionals i Llarga Distància, que no es publiquen. Segons Garcia, la Generalitat ha posat el focus en Rodalies de Barcelona perquè concentra la majoria dels usuaris. "No es fa prou atenció més enllà de la tercera corona", diu, afectada sobretot per les cancel·lacions a causa de la reducció de freqüències dels serveis. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
- Fernando Tejero: «Marxar de ‘La que se avecina’ és una de les millors decisions que he pres en la meva vida»