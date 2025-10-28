Després de la decisió de Puigdemont
El Govern defensa que la ruptura anunciada per Junts no alterarà ni el mandat de Sánchez ni el d’Illa
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, confia que els postconvergents mantinguin la via del «diàleg» en qüestions com el finançament singular i la millora de Rodalies
Sara González
Res canvia ni per a la legislatura espanyola ni per a la catalana. Aquesta és la interpretació que fa el Govern després de la ruptura amb Pedro Sánchez escenificada per Junts. La Generalitat mira d’exhibir-se impertèrrita i, en plena ressaca de l’anunci de Carles Puigdemont, sosté que no suposarà «cap afectació» per a Salvador Illa i que, a escala estatal, confia que els postconvergents mantindran oberta la via del «diàleg» sobre aquelles qüestions importants per a Catalunya, com la millora del finançament i la gestió de Rodalies.
Malgrat que aquest dilluns, abans de la decisió de Junts, el president va reclamar «sensatesa», la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha esquivat qualsevol crítica directa al partit de Puigdemont. En l’Executiu català s’imposa la convicció que serà inevitable que els postconvergents s’impliquin en debats crucials per a Catalunya en els pròxims mesos i afirmen que tant la legislatura espanyola com la catalana continuaran amb el camí previst. «Confiem que Sánchez podrà esgotar la legislatura i no preveiem que hi hagi cap impacte en l’àmbit català», ha resumit la consellera.
Seria una bona notícia que el conjunt de forces democràtiques estiguessin sempre disposades a dialogar, que valorin el contingut de les propostes i anteposessin el benestar dels catalans a qualsevol altra qüestió
I és que, segons Paneque, més enllà del discurs de Junts que no hi haurà més diàleg amb els socialistes, tant al PSC com al PSOE es manté la «confiança» que els set diputats independentistes atenguin la «mà estesa» i s’asseguin a la taula per valorar propostes que siguin avantatjoses per a Catalunya. «Seria una bona notícia que el conjunt de forces democràtiques estiguessin sempre disposades a dialogar, que valoressin el contingut de les propostes i anteposessin el benestar dels catalans a qualsevol altra qüestió», ha assegurat la portaveu.
Defensar l’aplicació de la llei d’amnistia i la batalla per l’oficialitat del català a la Unió Europea són carpetes que el Govern dona per descomptat que l’Executiu espanyol continuarà liderant malgrat el desmarcatge de Junts. «El Govern de Pedro Sánchez és bo per a Catalunya», conclouen.
Illa no exercirà de mediador
En tot cas, si la seva previsió és que l’impacte al Congrés no sigui diferent del que fins ara passava, menys capacitat d’incidència consideren que té la decisió de Junts en el que passa al Parlament. La prioritat del Govern d’Illa, ha tornat a insistir Paneque, és arribar a acords amb ERC i els Comuns, cosa que no exclou tenir la porta oberta a altres partits perquè s’hi sumin. Un clar exemple: el decret en matèria de renovables que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts i que haurà de ser convalidat per una majoria parlamentària en el termini d’un mes.
El que sí que descarta el Govern és que el president Illa es dediqui a exercir de mediador entre la Moncloa i Puigdemont. «Aquesta no és la seva funció, ell governa per als catalans i això és el que continuarà fent», ha defensat Paneque mirant d’exhibir, un dia després i a les portes de la consulta de Junts, que res no ha canviat.
