Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar

A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat

Un tram del carrer Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar.

Un tram del carrer Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar. / Google Maps

Redacció

Redacció

Manresa

Un home de 60 anys ha perdut la vida aquest dilluns després d'haver estat atropellat per un vehicle a Castellbell i el Vilar, al Bages. L’home anava acompanyat d'un menor de 4 anys, que va resultar il·lès, quan es va produir l'accident. A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat i va ser traslladada amb helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tot i que les primeres informacions apuntaven que l’home es trobava en mort cerebral, fonts dels Mossos d'Esquadra han notificat a Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que la víctima va morir ahir al vespre.

L’accident es va produir al carrer Joaquim Borràs a tocar de les 17 hores. Arran dels fets, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del SEM, així com un helicòpter. Tot i la ràpida actuació dels serveis d’emergència, les lesions eren massa greus i l’home no va poder sobreviure.

La conductora del vehicle implicat en els fets va sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, que va donar resultat negatiu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes de l’accident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
  2. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  3. Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
  4. Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
  5. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  6. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  7. Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
  8. Ryanair estrena la nova ruta que connecta Girona amb Bucarest

Robatori amb violència a Platja d'Aro: arrenca un rellotge de 6.000 euros a punta de ganivet i acaba detingut

Robatori amb violència a Platja d'Aro: arrenca un rellotge de 6.000 euros a punta de ganivet i acaba detingut

Reparen un tram de muralla de la Força Vella de Girona

Reparen un tram de muralla de la Força Vella de Girona

Més de 100 sancions en una setmana a Figueres per infraccions amb patinets elèctrics

Més de 100 sancions en una setmana a Figueres per infraccions amb patinets elèctrics

La ràdio municipal Girona FM estrena nova web per potenciar el contingut informatiu i l’escolta digital de la programació

La ràdio municipal Girona FM estrena nova web per potenciar el contingut informatiu i l’escolta digital de la programació

Junts descarta que es pugui reconduir la ruptura amb el PSOE amb una reunió entre Sánchez i Puigdemont

Junts descarta que es pugui reconduir la ruptura amb el PSOE amb una reunió entre Sánchez i Puigdemont

Brigitte Macron porta a judici 10 persones per haver difós que és home

Brigitte Macron porta a judici 10 persones per haver difós que és home

La Bisbal impulsa la redacció de cinc projectes de millora urbana a "espais que havien quedat oblidats"

La Bisbal impulsa la redacció de cinc projectes de millora urbana a "espais que havien quedat oblidats"

L'oposició de Lloret tomba les ordenances fiscals

L'oposició de Lloret tomba les ordenances fiscals
Tracking Pixel Contents