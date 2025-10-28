Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat
Un home de 60 anys ha perdut la vida aquest dilluns després d'haver estat atropellat per un vehicle a Castellbell i el Vilar, al Bages. L’home anava acompanyat d'un menor de 4 anys, que va resultar il·lès, quan es va produir l'accident. A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat i va ser traslladada amb helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tot i que les primeres informacions apuntaven que l’home es trobava en mort cerebral, fonts dels Mossos d'Esquadra han notificat a Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que la víctima va morir ahir al vespre.
L’accident es va produir al carrer Joaquim Borràs a tocar de les 17 hores. Arran dels fets, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del SEM, així com un helicòpter. Tot i la ràpida actuació dels serveis d’emergència, les lesions eren massa greus i l’home no va poder sobreviure.
La conductora del vehicle implicat en els fets va sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, que va donar resultat negatiu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes de l’accident.
