Detinguda una cuidadora i la seva parella per robar més de 2.000 euros a un ancià després de morir

Els mossos els acusen de retirar diners del compte del difunt i de fer compres amb la seva targeta

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu / David Zorrakino (Europa Press)

ACN

ACN

Bellvís

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Bellvís (Pla d'Urgell) una dona i la seva parella acusats de robar més de 2.000 euros a un ancià a qui ella havia cuidat, després de morir. La policia va començar a investigar els fets a mitjans de setembre arran d'una denúncia que alertava d'operacions fraudulentes amb la targeta de crèdit d'un home mort a l'agost. Finalment, la policia va descobrir que les persones que haurien extret diners del compte de l'home i haurien fet compres amb la seva targeta eren una dona de 42 anys que havia fet de cuidadora de l'ancià i la parella d'aquesta, un home de 46 anys. Segons la policia, van aprofitar les claus que tenien de l'antiga feina de la dona per accedir al domicili i agafar les targetes.

Poc abans de les cinc de la tarda d'aquest dimarts els mossos van localitzar i detenir els dos sospitosos al carrer Raval de Bellvís com a presumptes autors d'un robatori amb força i un delicte d'estafa. Els dos detinguts tenen antecedents i han passat aquest dimecres a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer.

