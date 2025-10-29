Detinguda una cuidadora i la seva parella per robar més de 2.000 euros a un ancià després de morir
Els mossos els acusen de retirar diners del compte del difunt i de fer compres amb la seva targeta
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Bellvís (Pla d'Urgell) una dona i la seva parella acusats de robar més de 2.000 euros a un ancià a qui ella havia cuidat, després de morir. La policia va començar a investigar els fets a mitjans de setembre arran d'una denúncia que alertava d'operacions fraudulentes amb la targeta de crèdit d'un home mort a l'agost. Finalment, la policia va descobrir que les persones que haurien extret diners del compte de l'home i haurien fet compres amb la seva targeta eren una dona de 42 anys que havia fet de cuidadora de l'ancià i la parella d'aquesta, un home de 46 anys. Segons la policia, van aprofitar les claus que tenien de l'antiga feina de la dona per accedir al domicili i agafar les targetes.
Poc abans de les cinc de la tarda d'aquest dimarts els mossos van localitzar i detenir els dos sospitosos al carrer Raval de Bellvís com a presumptes autors d'un robatori amb força i un delicte d'estafa. Els dos detinguts tenen antecedents i han passat aquest dimecres a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»