El Govern català considera «adequats» els protocols actuals contra el bullying
«Amb qualsevol indici s’activen de manera immediata», afirma la portaveu Sílvia Paneque
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va defensar ahir els protocols existents per a lluitar contra l’assetjament escolar i prevenir els casos de «bullying» als centres educatius. Preguntada per la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants i la manifestació celebrada aquest dimecres a Barcelona per aquesta qüestió, Paneque no va tenir cap dubte en afirmar que «els protocols s’estimen adequats» des del Departament d’Educació. «Sempre que hi ha casos, s’actua d’acord al que marquen. Entenem que s’està fent el que toca i que els protocols son adequats a la realitat», va assegurar.
A més, va afegir que «davant qualsevol indici d’assetjament escolar instat per les famílies, per la direcció o per un professor del centre educatiu, s’activen els protocols de manera immediata» i això posa en valor la seva utilitat.
