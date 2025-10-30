Sentència
Dos anys de presó per un tuitaire que va animar a "perseguir" la família que volia més castellà a l'escola
L'Audiència de Barcelona el condemna per un delicte d'odi i contra la integritat moral
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó, multa de 1.980 euros i 7.500 euros d'indemnització a un dels tres homes jutjats per delicte contra la integritat moral i delicte d'odi per les publicacions fetes a la xarxa X sobre els tres integrants d'una família que va demanar més quota d'ensenyament en castellà a l'escola de Canet de Mar on estudiava la seva filla. A més, l'inhabilita per a qualsevol tasca docent, esportiva, cultural o de lleure durant cinc anys. En canvi, absol dels mateixos delictes els altres dos jutjats, en entendre que no es donen els elements que identifiquen els tipus penals i que les manifestacions queden, doncs, dins de la llibertat d'expressió. El judici es va celebrar els dies 16 i 17 d'octubre.
Tal com es recull a la sentència, el tribunal ha valorat el context social del moment, recordant que el desembre del 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obligar l'escola Turó del Drac, de Canet, a impartir almenys el 25% de l'horari escolar en castellà a la classe de I5 on anava la filla del denunciant. El març del 2021 el pare va impugnar el projecte lingüístic del centre davant del Departament d'Educació. Un cop desestimada la petició, l'home va demanar al TSJC mesures cautelars per aplicar la sentència, cosa que el tribunal va acordar l'octubre del 2021.
El tribunal diu que "arran d'aquesta petició legítima formulada, diverses plataformes en xarxes socials, en particular Twitter (actualment X), es van fer ressò de la resolució, difonent-se el 2 de desembre de 2021 la notícia que “l'escola havia estat denunciada per una família del grup P5A, i que, a conseqüència d'això, el TSJC havia disposat que el 50% de les hores lectives d'aquesta classe s'havien d'impartir en castellà”. Aquesta publicació va generar un ampli debat a la xarxa social sobre l'ús del castellà al sistema educatiu català, les possibles conseqüències de l'aplicació de la sentència per a la resta de l'alumnat i la conveniència o no de donar compliment al fet acordat. En el marc d'aquest debat, molts dels usuaris van criticar o discrepar de la decisió adoptada per la família i van debatre sobre l'ús del català i el castellà a les aules.
El tribunal va analitzar diversos missatges dels acusats a X sobre aquest tema. "Entre els missatges difosos figuraven expressions que contenien anuncis de causar un dany o perjudici a la família com a represàlia per l'actuació dels denunciants, o que instaven a aïllar-los a ells o a la seva filla, missatges que, de manera evident, tenien aptitud per generar en els destinataris una profunda inquietud i temor". És per això que el tribunal entra, doncs "en l'anàlisi de si els missatges atribuïts als acusats constitueixen un exercici legítim del dret a la llibertat d'expressió, o, per contra, integren els elements necessaris per ser sancionats des de l'àmbit penal, sense que ens correspongui avaluar la correcció de les conductes expressives que es descriuen, sinó si les mateixes mereixen retret penal, ja que no tot el que pugui considerar-se inacceptable en termes discursius i expressius és penalment rellevant".
El tribunal s'ajuda, a través de resolucions del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans per tal de delimitar quan determinades expressions poden considerar-se delicte contra la integritat moral o delicte d'odi. En conclusió, i després d'una anàlisi exhaustiva, la sala considera que els missatges de dos dels acusats, tot i que poden ser considerats desafortunats, s'emmarquen en els límits de la llibertat d'opinió en un debat públic.
Tot i això, de l'anàlisi de la successió de missatges de qui ha resultat condemnat, el tribunal assenyala que: “En conseqüència, de la valoració conjunta del contingut, intenció i context, es conclou que els missatges no poden ser considerats expressions de llibertat d'opinió en un debat públic, ja que en aquest supòsit, a diferència dels anteriors, considerem que els tuits no encaixen en un simple exercici protegit de la llibertat d'expressió, ja que contenen contínues crides i peticions per localitzar i publicar nom i domicili de la família que estava exercint legítimament un dret reconegut als tribunals".
I afegeix el tribunal que "aquests missatges clarament tenen una aptitud intimidatòria i d'incitació a la fustigació, amb la clara intenció d'imposar un resultat, com és fer que la família marxi, abandoni el poble pel fet de ser castellanoparlant i sentir-se espanyols, i en conseqüència, deixi d'exercir el dret d'escolaritzar la seva filla en un projecte que respecti l'aprenentatge del castellà juntament amb el català". "Aquests missatges, per la seva contundència i claredat, no tenen acomodament en l'exercici de la llibertat d'expressió i és que resulta difícil imaginar cap context en què tals afirmacions pugui tenir un ànim diferent del de traslladar a l'audiència destinatària el més estricte esperit de tal afirmació, cosa que a priori, i ateses les circumstàncies, permetria indiciàriament incardinar-lo en l'anomenat discurs d'odi", conclou.
Entre els missatges publicats per l'únic condemnat, entre les 4 de la matinada i les 10 del matí del 3 de desembre del 2021, n'hi ha que deien: "Volem saber el nom i l'adreça on viu la família. Han de viure un infern mediàtic"; "És el poble el que ha de fer la vida impossible a la família que ha fet la denúncia. Han de demostrar que la propera família que ho faci haurà de marxar del poble"; "Això no els pot sortir de franc". L'endemà va publicar: "Esbrineu i publiciteu el nom i adreça de la família denunciant perquè visquin un infern i serveixi d'exemple" i "L'única solució ara i a futur és demostrar amb fets que la propera família que faci una denúncia semblant viurà un autèntic infern i haurà de marxar del país. El poble hauria de perseguir nit i dia tots els membres d'aquesta família denunciant". A més, també va donar suport a missatges d'altres usuaris en sentit similar.
