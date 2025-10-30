Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Meteocat alerta d'un nou canvi en el temps a Catalunya

Després d’una jornada de pluges i cels grisos, el temps s’estabilitza sense precipitacions i amb un lleuger augment de les temperatures a les comarques gironines i la resta del país

Bruna Segura

Girona

Després d’un dimecres marcat per la inestabilitat i la pluja, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncia un canvi de temps positiu per aquest dijous. El dia estarà caracteritzat per un ambient més assolellat i amb temperatures una mica més altes, sense risc de precipitacions.

Durant el matí, es podran observar boires i núvols baixos en punts de la depressió central, així com al litoral i prelitoral sud i en àrees del Pirineu i Prepirineu. Tot i això, la nuvolositat anirà disminuint amb el pas de les hores, deixant pas a un cel majoritàriament clar i assolellat a la major part del territori.

El Meteocat descarta qualsevol possibilitat de pluja, de manera que es podrà sortir amb tranquil·litat sense necessitat de paraigua. Pel que fa a la visibilitat, serà bona en general, tot i que alguns bancs de boira podran aparèixer en zones interiors i de la depressió central, especialment a primera hora del dia.

El vent serà fluix i variable a l’interior, mentre que al litoral podrà bufar moderat fins al migdia, sense cap avís meteorològic actiu.

De cara al vespre, podrien aparèixer alguns núvols per l’oest, però no s’esperen pluges ni canvis significatius.

En conjunt, Catalunya viurà una jornada tranquil·la i suau per l’època, ideal per aprofitar activitats a l’aire lliure. A les comarques gironines, es preveu un augment lleu de les temperatures màximes i un ambient agradablement fresc durant el matí.

