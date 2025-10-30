Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal

La Seguretat Social abonarà la paga extraordinària de novembre entre el 22 i el 25, tot i que alguns bancs podrien avançar el pagament als seus clients

Bruna Segura

Girona

El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha confirmat que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal entre els dies 22 i 25 de novembre. Aquesta paga s’ingressa conjuntament amb la nòmina habitual del mes i representa una de les dues pagues extraordinàries anuals, juntament amb la d’estiu, que s’abona al mes de juny.

A Catalunya, com a la resta de l’Estat, la majoria de pensionistes reben catorze pagues anuals, corresponents a les dotze mensualitats ordinàries més dues extres. Només les pensions derivades d’accident laboral o malaltia professional tenen aquestes pagues prorratejades al llarg de l’any.

El pagament es farà de manera automàtica als comptes habituals entre el 22 i el 25 de novembre, tot i que algunes entitats financeres acostumen a avançar l’ingrés per facilitar la gestió als seus clients. Segons el calendari estimat:

  • Bankinter: podria fer l’ingrés entre divendres 21 i dilluns 24 de novembre.
  • Banc Santander: habitualment avança el pagament al 22 de novembre.
  • CaixaBank: preveu l’abonament cap al 24 de novembre.
  • BBVA, Banc Sabadell, Unicaja i ING: solen fer el pagament entorn del 25 de novembre.

Actualment, la paga mitjana del sistema se situa al voltant dels 1.315 euros mensuals, després d’un increment del 4,4% respecte a l’any anterior, segons dades del Ministeri.

Així doncs, els pensionistes catalans rebran la paga extra de Nadal a finals de novembre, coincidint amb l’inici de la campanya nadalenca i aportant un impuls econòmic addicional a moltes llars.

