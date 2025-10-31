Fan el primer trasplantament en porcs de ronyons porcins modificats amb organoides renals humans
L'objectiu a llarg termini és poder regenerar o reparar un òrgan abans del trasplantament
Un equip de recerca liderat per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha desenvolupat una tecnologia pionera que permet produir organoides renals humans de manera escalable, combinar-los amb ronyons de porc fora del cos i trasplantar-los de nou al mateix animal, tot avaluant la seva viabilitat després del trasplantament. L'estudi, que s'ha fet en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de la Corunya (INIBIC) i grups de recerca internacionals, estableix les bases per a la utilització d'organoides de ronyó derivats de cèl·lules mare humanes per a teràpia cel·lular en assajos clínics.
La recerca, liderada per la doctora Núria Montserrat, investigadora principal a l'IBEC en el moment de l'estudi i actual consellera del Departament de Recerca i Universitats, s'ha publicat a la revista 'Nature Biomedical Engineering' i s'emmarca en una trajectòria científica de més d'una dècada dedicada a la medicina regenerativa i a la bioenginyeria d'òrgans.
La investigació ha aconseguit combinar per primer cop organoides renals humans amb ronyons porcins vius, connectats a màquines de perfusió normotèrmica. Aquests dispositius es fan servir habitualment en quiròfans per mantenir l'òrgan viu i oxigenat fora del cos abans d'un transplantament i han permès inserir organoides humans dins els ronyons porcins i monitorar en temps real la seva integració i funció.
La recerca mostra, destaca Montserrat, que la combinació de tecnologies d'organoides i perfusió ex vivo pot permetre intervencions cel·lulars en condicions controlades i l'objectiu a llarg termini és poder regenerar o reparar un òrgan abans del trasplantament. "Això podria reduir el temps d'espera dels pacients crònics i augmentar el nombre d’òrgans viables per al trasplantament", explica.
Malgrat el potencial clínic dels organoides, fins ara un dels grans reptes era aconseguir produir aquests organoides de manera escalable, uniforme i assequible, remarca la doctora Elena Garreta, investigadora sènior del grup de Puripotència per a la regeneració d'òrgans de l'IBEC i coprimera autora de l'estudi. Amb aquest nou mètode es poden generar milers d'organoides renals en condicions controlades i en poc temps amb gran precisió i sense necessitat de components complexos. "Això obre la porta a aplicacions com la detecció de fàrmacs o l'estudi de malalties", afegeix Garreta.
D'altra banda, la utilització d'aquestes màquines per fer la perfusió dels organoides dins els ronyons ofereix un "avantatge clau", indica l'estudi. Permet mesurar paràmetres fisiològics de l'òrgan en temps real i detectar de manera immediata qualsevol signe de dany o rebuig. Els experiments es van fer tant fora de l'organisme com en el mateix animal, tot utilitzant un model porcí de trasplantament molt similar al ronyó humà.
L'equip de recerca va observar que, després de 24 i 48 hores del trasplantament, els organoides humans persistien integrats en el teixit renal porcí, mantenien la seva viabilitat i no desencadenaven cap resposta immune significativa. El ronyó trasplantat continuava funcionant amb normalitat i no es van detectar signes de dany ni toxicitat.
L'estudi apunta a un possible futur escenari clínic en què els òrgans destinats al trasplantament pugui ser tractats i condicionats abans d'implantar-los, i s'està col·laborant amb altres institucions per traslladar la recerca a un entorn quirúrgic realista i preclínic.
