La Grossa de la Castanyada 2025: dia i premis del sorteig de Loteries de Catalunya

Es posaran a la venda 100.000 números a cinc euros la butlleta

Patricia López Avilés

Amb l’arribada de la tardor s’acosta un dia molt esperat per als catalans: la castanyada. Els moniatos, les castanyes i les cançons populars inunden els carrers i escoles de la comunitat autònoma per celebrar aquesta festa, que té el seu possible origen al segle XVIII.

De fet, una versió popular explica que les castanyes i els moniatos eren el sopar contundent dels campaners que repicaven amb força, i durant una bona estona, les campanes que anunciaven la nit de Tots Sants, per recordar als fidels la pregària per les ànimes dels difunts.

Actualment, a més dels tradicionals fruits, aquestes dates també venen acompanyades de costums més recents, com els sortejos de loteria.

La Grossa de la Castanyada 2025

La Grossa de la Castanyada 2025 és un dels sortejos més esperats de l’any a Catalunya, organitzat per Loteries de Catalunya i amb grans premis en joc. 

Si vols saber quan se celebra, a quina hora és el sorteig i com pots seguir-lo en directe, aquí tens tota la informació clau per no perdre-te’n cap detall.

La rifa es durà a terme el divendres 31 d’octubre, i els resultats estaran disponibles a partir de les 22.00 h a la pàgina oficial de Loteries de Catalunya.

Els premis del sorteig

El guanyador del sorteig obtindrà un premi extraordinari de 500.000 euros, sempre que encerti totes les xifres i sèrie del primer premi. A més, si coincideixen les cinc xifres, però sense la sèrie, es guanyen 100.000 euros.

Per als que no tinguin tanta sort, hi haurà altres premis menors de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 i 5 euros en funció de les xifres que coincideixin.

¿On es pot comprar una butlleta?

En total es posaran a la venda 100.000 números a cinc euros el bitllet. Per obtenir-lo, t’hauràs d’acostar al teu punt de venda habitual o comprar-lo per internet, a través de la web oficial o en l’aplicació

Així mateix, es podrà comprar fins al 31 d’octubre a les 20 h, poc abans que comenci el sorteig.

És important recordar que els premis que no s’hagin cobrat caduquen 90 dies després de la rifa.

