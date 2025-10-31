L’Audiència Nacional ordena avaluar l’estat de salut de Jordi Pujol per valorar si pot participar en el judici
La defensa de l’expresident, de 95 anys, ho havia plantejat i havia presentat dos informes
L’Audiència Nacional ha ordenat avaluar l’estat de salut de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol per valorar si pot participar en el judici contra ell i la seva família que comença el 24 de novembre. La sala ha pres aquesta decisió després que la defensa de l’expresident, que té ara 95 anys, aportés dos informes i demanés justament que el visités un forense per avaluar el seu estat de salut. La família Pujol s’enfronta a acusacions d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució. La fiscalia sol·licita 9 anys de presó per a Jordi Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral fa de quatre anys, el 2021. S’asseuran al banc dels acusats l’expresident Pujol, si així ho avala l’Audiència, els seus set fills i 16 persones més, entre elles empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol del 2024.
