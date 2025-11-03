El Govern inverteix més de 99 milions d’euros en la millora dels municipis gironins
A través del PUOSC es poden impulsar projectes que impacten directament en la dinamització econòmica del territori
La nova convocatòria 2025-2029 dobla el pressupost de l'anterior i arriba als 500 milions d'euros en cinc anys
Amb motiu de la nova convocatòria, el Govern destina 500 milions d’euros per a la millora dels pobles i ciutats de Catalunya. Una xifra que dobla la de l’anterior convocatòria 2020-2024 de 250 milions d’euros. En la presentació del nou pla, el conseller de la Presidència va reivindicar la visió municipalista del Govern i va agrair el paper de les entitats municipalistes pel “diàleg i confiança” que van mantenir durant tot el procés de renovació del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.
La nova convocatòria es va presentar a les alcaldies de comarques gironines i els consells comarcals en un acte encapçalat pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, celebrat a l’Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona. Uns 160 alcaldes i alcaldesses i una vuitantena més de representants del món local van assistir a la presentació, en la qual també hi van intervenir el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, Xavier Amor; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
La vegueria de Girona rep més de 99 milions d’euros a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029, 47 milions més que en l’anterior PUOSC 2020- 2024. En aquesta nova convocatòria, tots els municipis veuen incrementada la seva partida pressupostària, com per exemple Arbúcies, on la subvenció puja un 129%, a Begur un 567%, a Blanes un 215% o a Palafrugell un 519%. Dels 99.872.453,36 euros d’inversió a les comarques gironines, 95.912.087,50 euros es destinen a finançar els projectes que presentin els 208 municipis de la vegueria. La resta de dotació va destinada als set consells comarcals, que reben 512.195 euros cadascun (en total 3.585.365,85 €) i a l’entitat municipal descentralitzada, que rep 375.000 euros.
La nova convocatòria del PUOSC també contempla una línia específica d’ajudes per als municipis rurals. Tots aquells de menys de 2.000 habitants compten amb un import fix de 110.000 euros per invertir. Amb aquesta mesura, el Govern dota de més recursos als municipis més petits en població perquè puguin enfortir els seus serveis públics i revertir en el despoblament rural, enfortir l’arrelament de les persones que ja viuen en aquest entorn i dotar-los de tots els recursos necessaris perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida.
Impulsat pel Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb Aran, el PUOSC és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans perquè puguin tirar endavant diverses obres destinades a la dinamització econòmica i a la millora del territori. Hi poden accedir tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades i els Consells Comarcals, així com les mancomunitats, sempre que els municipis que en formen part renunciïn al pressupost atorgat en benefici d’un projecte comú.
Entre les novetats d’aquesta convocatòria, hi ha el repartiment econòmic de les subvencions. En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros. En el cas dels Consells Comarcals, aquests tindran un import fix de 512.195,12 euros i les entitats descentralitzades seran de 375.000 euros. Així mateix, també s’han introduït canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia; s’ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es valoren i tramiten en règim de concurrència no competitiva; i es doten als ajuntaments de més flexibilitat i autonomia perquè puguin decidir en quins projectes invertir.
Més suport per al món local
L’Institut Català de Finances (ICF) posa a disposició dels ens municipals una línia de préstecs per import de 20 milions d’euros anuals, 100 milions d’euros del total del PUOSC, per tal que aquests puguin iniciar les obres previstes al PUOSC abans que es liquidi la corresponent subvenció.
Totes aquestes mesures pretenen donar un impuls econòmic i de renovació urbana a tot el país sencer de la mà dels Ajuntaments i els Consells Comarcals, i s’inscriuen dins el marc del pla Catalunya Lidera. La convocatòria 2025-2029 s’ha renovat de dalt a baix per tal de fer més fàcil la seva tramitació i facilitar la feina dels Ajuntaments, així com la seva autonomia per decidir la destinació dels recursos.
