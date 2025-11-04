Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estadística de població

Catalunya supera els 3.000 centenaris, el 83% dels quals són dones

La població catalana guanya més de 41.000 habitants en el primer semestre de l’any, fins a situar-se en 8.154.627 habitants

Dues persones grans, a la platja.

Dues persones grans, a la platja. / EUROPA PRESS - Archivo

Patricia Martín

Madrid

El nombre de centenaris ha superat a Catalunya la barrera dels 3.000. En concret, 3.051 persones van superar els 100 anys en els primers sis mesos del 2025, 196 més que l’1 de juliol del 2024, cosa que representa un creixement de gairebé el 7%, segons les dades provisionals de població corresponents al primer semestre de l’any publicades aquest dimarts per Idescat.

D’aquests, 2.549 són dones (el 83,5%) i 502 homes (16,5%), cosa que demostra, de nou, que les dones són més longeves, ja que entre els majors de 65 anys, la població femenina a Espanya supera en gairebé un 30% la masculina.

Tracking Pixel Contents