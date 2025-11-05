Suposada estafa
Més d'una vintena de comunitats de Viladecans denuncien la seva administradora després que hagin desaparegut els seus estalvis
L'Ajuntament també ha anunciat que presentarà una denúncia després d'atendre més de 30 finques del municipi
Àlex Rebollo
Rebombori majúscul a Viladecans (Baix Llobregat). Més d'una vintena de comunitats de veïns ha denunciat la que fins ara era la seva administradora després de descobrir que havien desaparegut els seus estalvis. Veïns afectats expliquen, però, que el nombre de finques podria rondar les 150, malgrat que moltes no poden denunciar encara perquè no han pogut accedir als seus comptes ni als seus llibres de la comunitat. Encara que la xifra encara trigarà a concretar-se, les primeres estimacions parlen del voltant d'1,5 milions d'euros que s'han esfumat, encara que alguns veïns diuen que aquest nombre podria augmentar. En el cas d'alguns edificis, l'únic missatge que han rebut és una nota en la qual la gestora de finques L&V diu que "s'està realitzant el traspàs de la documentació de cada comunitat" i un correu de contacte.
Per ara, són 23 les denúncies per aquesta suposada estafa que s'han presentat als Mossos d'Esquadra, encara que fonts de la policia catalana assenyalen que ja compten amb noves cites prèvies per anar a denunciar. La preocupació ha escalat en els últims dies al municipi del Baix Llobregat fins al punt que el propi Ajuntament ha anunciat la seva intenció de personar-se en la causa després que els serveis jurídics municipals l'hagin estudiada. "Una de les comunitats afectades havia rebut una subvenció pública per a unes obres a la façana i el fet que existeixin fons públics en conflicte reforça la intenció municipal de denunciar l'empresa gestora", ha apuntat el consistori en un comunicat.
Des que es van rebre les primeres notícies dels problemes, l'ajuntament va obrir també canals d'assessorament i acompanyament a la ciutadania. Així, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) i les tres oficines de districte van establir punts d'informació per assessorar els veïns implicats. Per ara, s'ha atès 31 comunitats. "Els serveis jurídics municipals també estan recopilant tota la informació possible per determinar quants i quins possibles delictes podria estar cometent l'empresa L&V Gestió de Finques", diu l'ajuntament en el seu text, mentre que els serveis socials i de mediació municipals treballen per si existissin casos de vulnerabilitat "que requerissin una acció municipal urgent".
Àlex Gallo, un dels veïns afectats, explica que, a la seva finca, han perdut uns 130.000 euros que havien estalviat al llarg dels últims quatre anys per fer front a les obres de millora de l'edifici que els va indicar la ITE. En altres comunitats, destaca Gallo, la suma ascendeix fins als 400.000 euros que l'administradora, Sandra F. H., s'hauria apropiat. Aquest afectat assenyala que ja fa un parell d'anys va tenir un primer contratemps amb l'administradora i que, després de parlar amb ella en persona i constatar "una falta de professionalitat", va suggerir un canvi de gestor. Amb tot, al llarg dels últims mesos, quan ja comptaven amb els diners necessaris per començar els treballs, la responsable de L&V Gestió de Finques va començar a donar-los llargues.
Rumor veïnal
Va començar també a córrer un rumor entre els veïns de diferents comunitats que els problemes eren estesos en la relació amb la gestoria. Després de les respectives investigacions, és quan van començar a entendre que suposadament aquesta empresa havia buidat els seus respectius comptes i van començar a caure les primeres denúncies. Així, l'ajuntament de Viladecans ha iniciat una intensa línia de comunicació amb la resta d'empreses gestores de comunitats de la ciutat "perquè ofereixin els seus serveis a les finques afectades".
Adverteix també Gallo que, a més dels edificis com el seu que han de fer les obres marcades per la ITE, algunes comunitats es trobaran amb un nou problema, atès que part dels seus estalvis responien a subvencions de la Generalitat per dur a terme projectes d'accessibilitat, entre altres, i que en algun moment hauran de retre comptes.
Per la seva banda, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha emès també un comunicat en què remarca que l'administradora assenyalada no està col·legiada. "La professió d'administrador de finques sense estar col·legiat representa un clar exemple d'intrusisme professional, una pràctica que perjudica greument tant els consumidors com els usuaris dels habitatges. Per aquest motiu, des del Col·legi mantenim una posició ferma i un treball constant en la lluita contra l'intrusisme, amb l'objectiu de protegir els interessos de la ciutadania", diu el text, que insisteix en la importància que els gestors estiguin col·legiats perquè "només així pot garantir-se una actuació íntegra, amb criteris de qualitat, professionalitat i seguretat per a les comunitats de propietaris i els seus proveïdors de serveis".
Aquest diari ha tractat de posar-se en contacte amb L&V Gestió de Finques, però, en el moment de publicació d'aquesta notícia, no ha rebut resposta.
