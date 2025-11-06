Condemnats del 'procés'
Estrasburg declara que no es van violar els drets de Junqueras, de Sànchez o Turull pel 'procés'
El Tribunal Europeu de Drets Humans declara que "no només no es van restringir les activitats d'aquests partits, sinó que van poder presentar les seves llistes a les eleccions" de 2017
Ángeles Vázquez
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va considerar necessari estudiar les queixes per suposades vulneracions de drets que van presentar diversos dels condemnats pel 'procés', però la sentència descarta que s'hagi produït cap violació del Conveni Europeu de Drets Humans en relació amb el que va al·legar el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el seu antecessor, Jordi Sànchez, segons la sentència a la qual ha tingut accés El Periódico.
El tribunal amb seu a Estrasburg, que va unir les diferents demandes per resoldre-les en un únic procediment, declara que amb "les proves que obra en el seu poder" i, "en particular, el raonament adoptat pels tribunals nacionals en les seves resolucions, considera que els demandants no han aconseguit demostrar de manera convincent l'existència d'un objectiu ocult contra ells".
"La situació, al llarg del procediment judicial en qüestió, dels partits polítics als quals pertanyien els demandants també recolza aquesta interpretació: efectivament, no només no es van restringir les activitats d'aquests partits, sinó que van poder presentar les seves llistes a les eleccions del 21 de desembre de 2017 i, després de la votació, la coalició entre les diverses forces independentistes va proposar diversos candidats a la presidència de la Generalitat (entre ells, el primer i el segon demandants, que es trobaven en presó preventiva en el moment de la seva nominació). A més, el 14 de maig de 2018, el candidat del partit Junts per Catalunya, Jordi Turull, va prendre possessió com a president de la Generalitat".
