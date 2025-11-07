Inundacions recurrents
El Govern i Alcanar tracen el full de ruta per expropiar les cases dels primers refugiats climàtics de Catalunya
El Departament de Presidència lidera les converses i busca una solució urbanística però també hidràulica que sigui «individualitzada i duradora»
Guillem Costa
La Generalitat de Catalunya ha fet un pas més per resoldre la situació de les vivendes ubicades a la zona inundable de la urbanització L’Estona, a Alcanar Platja. Segons detallen fonts de l’Executiu català a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el Govern ja treballa en coordinació amb l’ajuntament d’Alcanar per dibuixar «un full de ruta conjunt i consensuat» que doni resposta als veïns que viuen en la desena de cases afectades.
Aquests ciutadans, que en els últims anys han patit repetides inundacions, es convertirien així en uns dels primers desplaçats climàtics de Catalunya. L’últim episodi, el mes d’octubre passat, va ser el detonant: després dels greus danys, els residents, amb el recolzament de l’alcalde, van exigir l’expropiació de les seves llars, o part d’elles, i la seva reubicació en un entorn més segur.
En un primer moment, la reacció inicial del Govern va ser anunciar que estudiaria totes les accions, sense descartar l’expropiació i la posterior demolició. Després, l’equip del Departament de Presidència, amb la secretària general Eva Giménez al capdavant, va començar a analitzar com procedir. La intenció de la Generalitat en aquest assumpte és estudiar les circumstàncies de cada habitatge de forma individual i trobar la solució adequada cas per cas. Per tant, no es durà a terme l’expropiació generalitzada de tota la zona inundable de la urbanització.
Primeres converses
Ara, l’Executiu català ha contactat ja amb el consistori per afrontar les accions concretes. La clau, detallen fonts de la conselleria, és aplicar mesures que resolguin les inundacions des del punt de vista urbanístic però també hidràulic. Això significa que no només s'avaluarà la situació de les cases, sinó que també es plantejaran fórmules per aconseguir que la força de l’aigua sigui menys devastadora quan plogui amb força en aquest punt de la comarca del Montsià.
L’objectiu és trobar una resposta «realista i possible» que sigui de futur i no momentània. El projecte, que el lidera Presidència, es treballa amb el recolzament del Departament de Territori, Habitatge i també l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).
Dijous passat, el Parlament de Catalunya va redoblar la pressió sobre el Govern a l’aprovar una moció d’ERC que encarregava a la Generalitat elaborar l’estudi sobre la possible expropiació i demolició d’edificis situats en les àrees amb risc d’inundació del Baix Ebre i el Montsià. L’objectiu és avaluar la situació d’aquells habitatges aixecats en àrees per on passen els barrancs, on les pluges torrencials suposen una amenaça recurrent per a la seguretat de les persones. Es pot assenyalar que quan ERC pilotava el Govern, es van descartar aquest tipus de mesures malgrat que Joan Roig, l’alcalde d’Alcanar, ja ho va reclamar.
L’estudi haurà d’incloure una valoració econòmica i un calendari d’actuacions que marquin el camí a seguir per part de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, el Parlament busca establir les bases d’una política de prevenció que redueixi el risc de pèrdua de vides humanes en futurs temporals i reforci els mecanismes d’ajuda als damnificats, tant amb fons autonòmics com estatals.
