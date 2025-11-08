Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
Josep Antoni Rom va assumir el càrrec al setembre del 2022 en substitució de Josep Maria Garrell
El rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, ha mort aquesta matinada de dissabte als 62 anys, segons ha informat la URL. "Amb gran dolor us comuniquem el traspàs del nostre rector, Josep Antoni Rom Rodríguez. El tenim present a les nostres pregàries i acompanyem la seva família en aquests moments de dolor. Descansi en pau", ha expressat la Universitat Ramon Llull. Nascut a Barcelona el 1963 i doctor en Publicitat i Relacions Públiques (2004), Rom, que ha mort a causa d'un infart, havia assumit el càrrec de rector de la URL el setembre del 2022 en substitució de Josep Maria Garrell. En el seu discurs d'investidura, Rom va assegurar que els reptes de la URL passaven per "la cohesió, els valors i la innovació".
"Només avanço que els reptes esmentats són tan grans que només podrem enfrontar-nos-hi des de la cohesió, des de la nostra capacitat d'aprofitar les iniciatives d'uns i d'altres i de la d'intuir noves oportunitats", va apuntar Rom en un acte solemne davant de 300 persones a l'Auditori Cardenal Narcís Jubany de Blanquerna-URL. "El repte més gran dels pròxims anys és aprofitar la diversitat i la complexitat de la nostra organització per a ser disruptius, per a fer que el model de la URL continuï sent un model alternatiu, i una organització fidel al sistema universitari català i espanyol", va concloure el rector de la URL, que va agafar el relleu de Josep Maria Garrell, que havia assumit deu anys el càrrec (2012-2022).
Cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la URL
Josep Antoni Rom era Llicenciat en Història Contemporània per la UB (1987), doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la URL (2004) i professor catedràtic de la URL. L'any 1994 es va incorporar a Blanquerna-URL, on va ser cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRI) Blanquerna-URL, vicedegà de Tecnologia i Equipaments (1998-2016) i director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (2016-2020). De setembre de 2020 a setembre de 2022 va formar part de l'Equip Rector de la URL com a vicerector de Recerca i Innovació.
Rom era membre de diversos comitès científics de congressos nacionals i internacionals i de les revistes Trípodos, Gráfica i Questiones Publicitarias. Ha estat director del màster universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries i del màster universitari en Direcció d'Art en Publicitat de la FCRI Blanquerna-URL i del Servei de Disseny i Publicacions de Blanquerna-URL.
