Dimissió Mazón
Feijóo escull Pérez Llorca per substituir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana
Vox ha conegut la notícia enmig d'una roda de premsa
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut aquest dimarts al matí una última conversa telefònica amb Juan Francisco Pérez Llorca en què li ha comunicat la seva designació com a candidat del PP a la presidència de la Generalitat davant el ple d’investidura que es convocarà en els pròxims dies per «donar estabilitat» al País Valencià «al més aviat possible», segons van traslladar fonts del Partit Popular des de Génova.
Una notícia que ha conegut Vox, soci necessari per a l’elecció d’un nou president, enmig d’una roda de premsa d’alguns dels seus dirigents com Ignacio Garriga, negociador a València del relleu de Carlos Mazón.
Al marge de la trucada de Feijóo a Pérez Llorca, segons Génova, Miguel Tellado, secretari general del PP, va telefonar als presidents provincials per comunicar-los la decisió de la direcció nacional del partit. Aquesta decisió, diuen des del PP, ha comptat amb el «suport unànime» dels tres territoris. «El PPCV comunicarà formalment aquesta decisió a Vox així com a la resta de grups amb representació a les Corts Valencianes», afegeixen.
Aquest mateix matí, Tellado va avançar que el successor del president en funcions de la Generalitat Valenciana seria anunciat pròximament per Feijóo. «A mi em consta que la proposta es donarà a conèixer molt ràpid», va arribar a assenyalar hores abans que es confirmar l’elecció de Pérez Llorca.
