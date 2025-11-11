Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys
Nascuda a Bellvís el 1913, era una de les 40 persones més velles del món
La dona més gran de Catalunya, Angelina Torres, ha mort aquest dilluns als 112 anys i gairebé vuit mesos. Nascuda a Bellvís (Pla d'Urgell) el 18 de març del 1913, era també la dona més vella d'Espanya i es trobava entre les 40 persones més grans del món, segons l’associació Gerontology Research Group (GRG), que verifica dates de naixement i de mort. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el condol a la família i ha recordat la visita que li va fer al seu domicili, a Barcelona, l'any passat. "Una dona sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa", ha dit el cap de l'executiu català a la xarxa X. La dona més gran de Catalunya, segons la mateixa font, és ara Carme Noguera, nascuda a Olot el 1914.
"Sempre recordaré una frase que em va dir i em va marcar molt: ens hem d’ajudar els uns als altres, amb les mans plenes, mai estretes. Com li vaig prometre, així ho faré", ha afegit Illa a la xarxa social.
Torres era l'última persona catalana nascuda abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, ja que va néixer el 1913 a Bellvís (Pla d'Urgell). La seva mare era una mestressa de casa de Montblanc. El seu pare, un barber de Fondarella, va morir d'un accident de carro quan la seva filla era un infant. Com a conseqüència, la mare va haver de marxar a Barcelona per a treballar i els seus fills també es van anar mudant a la capital. Angelina, la cinquena de set germans, va anar a l'escola de les Salesianes, on l'ensenyaven a llegir i escriure al matí, i a cosir a la tarda.
Testimoni de la construcció de la Sagrada Família
Més d'un segle després, aquest març, va explicar en una entrevista a l'ACN que la capital catalana ha canviat molt des que hi va arribar, i va recordar els "balls pels carrers" que feia la gent en dies marcats i revetlles. "Per Sant Joan, ens n'anàvem a Montjuïc, a la Font del Gat, a menjar la coca", explicava.
A més, va relatar una conversa que va tenir amb paletes que estaven "posant els fonaments" de la Sagrada Família quan era una nena. Quan els va preguntar què estaven construint, els treballadors li van respondre: "'Farem una església de la qual Catalunya en quedarà orgullosa'", explicava, emfatitzant que va veure tota la construcció de la basílica, gairebé de principi a fi i que "ha quedat preciosa". Torres vivia amb la seva filla, la seva neta i el seu besnet molt a prop del temple de Gaudí.
"Els metges han hagut de fer bastant poca feina amb mi", va dir el mes de març. Un dels motius de poder haver complert tants anys podria ser genètic, ja que la seva mare va morir al llindar dels 100 anys i, una germana seva, va arribar als 93. Angelina Torres va esdevenir la persona més gran de Catalunya quan, als 117 anys i 168 dies, Maria Branyas va morir l'agost de l'any passat. L'últim any i mig de vida, Branyas va esdevenir la persona més vella del món.
Més de 3.000 persones centenàries
Les persones centenàries residents a Catalunya van superar per primera vegada les 3.000 (3.051) el mes de juliol, segons les darreres estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), publicades la setmana passada. La xifra de centenaris ha crescut de manera continuada des dels anys 80, quan eren tan sols 185, i en l'última dècada han passat de 2.000 a 3.000.
