Agricultura espera ingressar "en pocs dies" l'avançament de les indemnitzacions per la dermatosi
La Generalitat de Catalunya assegura que es pagaran la totalitat de les compensacions abans de 90 dies del sacrifici
Agricultura espera ingressar "en pocs dies" l'avançament de les indemnitzacions als ramaders afectats per la dermatosi a través dels crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF). El Govern ja va anunciar que assumirà els interessos dels crèdits, en espera que es formalitzin les compensacions (que tenen un procés més complex). El conseller Òscar Ordeig diu que ja han calculat els imports i estan esperant la resposta dels tècnics de l'ICF. "Esperem que en pocs dies puguem fer l'avançament", ha dit. Ordeig ha afegit que han transmès al Ministeri l'import d'indemnització per a cada afectat i que estan pendents del seu vistiplau. També ha assegurat que les compensacions es faran efectives abans dels 90 dies dels sacrificis, com marca la llei.
El procés per calcular l'import de les indemnitzacions als pagesos afectats per la dermatosi és llarg i complex. S'han de calcular les pèrdues directes -com els sacrificis dels animals- però també d'altres despeses com el menjar i el material que s'ha hagut de destruir. I és que la normativa per contenir i erradicar el virus obliga les granges a fer un buidatge total de les instal·lacions.
El primer brot es va detectar el 3 d'octubre, i hi ha un total de 18 pagesos que han hagut de sacrificar tots els seus bovins a causa d'un positiu a la granja. Els ramaders fa setmanes que demanen a la Conselleria i al Ministeri d'Agricultura que compensin econòmicament els afectats; que han deixat de tenir ingressos, però han de pagar igualment totes les despeses.
Per demanar celeritat a les administracions, aquesta matinada la Revolta Pagesa – Gremi de la Pagesia Catalana ha tallat amb bales de palla l'N-II a Pontós (Alt Empordà). Els pagesos denuncien que fa 40 dies que va esclatar el primer cas i encara cap afectat ha cobrat la indemnització.
Després d'aquesta protesta, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que esperen que "en pocs dies" puguin fer efectiu l'avançament de les compensacions. La Conselleria es va comprometre a anticipar els diners a través de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF), els interessos dels quals els assumirà el Govern.
Ordeig ha assegurat que l'ICF ha parlat amb tots els afectats. "Hi ha una part de ramaders que ha demanat cobrar aquest avançament, que en els dies vinents ja formalitzarem", ha ressaltat. Pel que fa a la totalitat de les indemnitzacions, el conseller ha apuntat que ja tenen pactat un import. "Estem pendents del Ministeri d'Agricultura, perquè una part la paga el Ministeri i una altra la Conselleria. Quan tinguem el seu vistiplau es podran fer efectius els pagaments", ha assenyalat.
Ordeig ha afegit que el govern espanyol els ha demanat informació complementària per poder aprovar els imports, però que "en les pròximes hores o dies" ja podrien tenir el seu aval que els permeti iniciar el procediment de pagament. Així mateix, ha recalcat que totes les compensacions es faran efectives abans de 90 dies dels sacrificis, tal com marca la llei.
El conseller ha destacat que la setmana vinent es reunirà amb tots els pagesos que van tenir un positiu a les seves granges. A més, quan hagin passat 40 dies sense tenir cap cas nou, el titular d'Agricultura s'ha compromès a accelerar al màxim el procés de desinfecció de les explotacions que van tenir contagis perquè puguin reprendre l'activitat al més aviat possible.
Pel que fa a la vacunació dels bovins més propers als brots, Ordeig ha remarcat que "pràcticament" hi ha immunitzades totes les granges.
Els 18 brots detectats a Catalunya (17 a l'Alt Empordà i 1 al Gironès) han obligat a sacrificar un total de 2.551 bovins, segons dades del sistema RAVSE del Ministeri d'Agricultura. L'últim positiu es va confirmar el 22 d'octubre. Des de llavors, no ha sorgit cap cas nou.
