Fins als 74 anys
Catalunya condiciona l’ampliació dels cribratges de càncer de còlon a tenir més endoscopistes
La Conselleria de Salut preveu estendre el programa de detecció precoç fins als 74 anys de forma gradual
El Departament de Salut planifica estendre el programa de cribratge de càncer de còlon fins als 74 anys de manera gradual però, com va avançar EL PERIÓDICO, supedita la posada en marxa a la disponibilitat de professionals especialitzats per realitzar les proves, especialment endoscopistes.
«No és un tema pressupostari, sinó que hi hagi prou endoscopistes per poder fer les colonoscòpies adequades, perquè (les proves) no tinguin retards i perquè no desplacin altres aspectes importants, com problemes aguts o càncers ja diagnosticats», ha afirmat la consellera Olga Pané durant una visita a l’Hospital Moisès Broggi.
El Pla Director d’Oncologia de la Conselleria de Salut havia aprovat augmentar les franges d’edat en els cribratges de càncer de còlon i càncer de mama a partir d’aquest any.
Els cribratges de mama i començar a realitzar-los entre dones de 45 i 74 anys (ara el programa va dels 50 als 69). Malgrat el retard en l’ampliació d’aquestes proves poblacionals, Catalunya no registra fallades en els cribratges com les d’Andalusia, segons diferents oncòlegs i radiòlegs consultats.
El Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes ampliar el programa de detecció precoç fins als 74 anys, mentre que actualment es convida a participar a la població d’entre 50 i 69 anys.
