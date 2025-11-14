Un metge forense visita Jordi Pujol perquè l'Audiència Nacional decideixi si ha de viatjar pel judici
La defensa de l'expresident de la Generalitat al·lega que el seu estat de salut aconsella no fer el viatge
Un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ja ha fet la revisió mèdica a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d'anar personalment a Madrid al judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional, que comença el 24 de novembre i acabarà al maig. Ara ha de ser el tribunal qui decideixi si l'estat de salut és prou delicat per a eximir l'expresident de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona, segons ha avançat aquest divendres Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN.
La defensa de l'expresident va demanar la visita del forense al·legant davant l'Audiència Nacional que Pujol té marcadors en sang de la malaltia de l'Alzheimer. L'escrit anava acompanyat de dos informes mèdics i la petició perquè un forense designat pel tribunal avalués si l'expresident està en condicions físiques i mentals de ser jutjat, i en cas que així sigui, proposava que declari per videoconferència des de Barcelona.
Un dels arguments esgrimits és que Pujol té una "severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones". Això es descriu com un "deteriorament cognitiu greu" que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada. Tot i això, la defensa de l'expresident no ha reclamat de manera explícita una prova pericial sobre la capacitat de Pujol per "comprendre l'objecte de l'acusació" i desenvolupar la seva autodefensa, però els informes aportats ara per dos metges apunten en aquesta "direcció". Per això els advocats de l'expresident veuen necessari que un forense "avaluï" el deteriorament cognitiu i si aquest limita "la comprensió de continguts complexos i la seva capacitat per comprendre l'acusació formulada, comunicar eficaçment i afrontar el judici amb garanties".
Pujol, segons els seus advocats, té reconegut un grau de discapacitat del 75%, cosa que d'acord amb la llei, suposa una "gran dependència". Un dels informes mèdics aportats per la defensa destaca que l'expresident té una "severa dependència funcional per a activitats bàsiques", una "marxa molt inestable" i una "mobilitat reduïda". Aquests són alguns dels aspectes que aconsellarien, segons la seva opinió, el seguiment telemàtic del judici i pel qual intentaria evitar el desplaçament a Madrid, amb pernoctació fora del seu domicili. Però l'escrit afegeix altres patologies, com ara la discopatia (deteriorament o desgast dels discos intervertebrals), l'escoliosi (curvatura de la columna vertebral), la poliartropatia degenerativa (afecció que afecta múltiples articulacions, causada pel desgast progressiu del cartílag) i l'úlcera.
