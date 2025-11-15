Òmnium marca distàncies amb l’extrema dreta des de Ripoll: "És l’antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc"
Antich veu "imprescindible" l’entitat per "enfortir el català, els valors democràtics, la catalanitat i el país"
ACN
Ripoll
Òmnium Cultural ha alertat sobre els perills del creixement de l'extrema dreta durant la seva Trobada Nacional, celebrada a Ripoll. "És l'antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc" ha assegurat el seu president, Xavier Antich, que també ha reivindicat el paper d'Òmnium com a motor del catalanisme democràtic i ha defensat l'accés a la llengua catalana com "el principal instrument de cohesió social" per una Catalunya "inclusiva". Antich ha assegurat que la trobada s'ha celebrat a Ripoll, com "l'any passat es va celebrar a Manresa o abans a Valls o Lleida". En total, més de 200 dirigents d'aquesta entitat s'han reunit per treballar per l'estratègia de futur i consolidar la seva xarxa territorial.
