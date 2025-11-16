Negoci en auge
Les cafeteries d’especialitat es disparen: «els preus són desorbitats»
Els estrangers, les grans empreses i els estudiants alimenten l’obertura d’aquests negocis al districte tecnològic 22@
Ariadna Miranda
Quan fa més de dues dècades, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar un ambiciós projecte que transformaria el barri industrial del Poblenou en un districte empresarial d’innovació i tecnologia, conegut com a 22@, l’últim en el que es va pensar va ser en el cafè. No obstant, avui el cafè –i no qualsevol cafè– és un leitmotiv constant en el paisatge d’aquest territori, on les oficines i centres de recerca i formació han substituït gairebé tots els antics tallers. El canvi d’usos ha fet evolucionar el perfil de veïns i treballadors, que al seu torn alimenten un altre tipus de comerços.
El negoci estrella als carrers del 22@ són ara les cafeteries d’especialitat. Locals petits que serveixen producte de primera qualitat, a preu també de primera divisió i habitualment comprat per emportar. Segons Andre Barretto i Rafael Maggion, fundadors del festival My Coffee Awards, actualment hi ha aproximadament 30 cafeteries d’aquest perfil només al cor del 22@ i unes 70 més repartides pels carrers del Poblenou, així que hi ha un centenar d’establiments només en aquest barri, ubicat al districte de Sant Martí.
Les primeres ‘coffee shops’ responien a les «necessitats dels treballadors estrangers de les empreses», assegura Kirill Odintcov, gerent regional de la cafeteria d’especialitat The Miners Coffee. A Espanya, el cafè s’entenia tradicionalment com una «beguda energètica i funcional», sense gaire sofisticació, mentre que països com el Regne Unit o Alemanya ja comptaven amb una cultura consolidada del cafè d’especialitat, compara Maggion. Per això, «quan els seus ciutadans venien a treballar a Barcelona, buscaven aquest tipus d’establiments», coincideix Barretto.
Al proliferar aquests locals a Barcelona, van néixer altres públics. El districte tecnològic té, a més, un perfil de consumidor molt concret: «Persones que treballen en oficina, amb un bon nivell adquisitiu i que demanen l’excel·lència del producte», afirma. L’ecosistema d’emprenedoria i la barreja d’expats, veïns locals i turistes també ha sigut «un atractiu» per a l’obertura d’aquest tipus de comerços, reconeix Meritxell Viladomat, CEO del ‘coworking’ Itnig Spaces. És el cas del fons d’inversió espanyol Itnig, que, a més d’obrir espais de treball compartit per a les ‘start-ups’ que impulsa, ha creat la seva pròpia cafeteria d’especialitat, Itnig Café. «Volíem un espai on prendre un bon cafè, reunir-nos amb clients o companys i fins i tot poder treballar», explica Viladomat.
La proliferació de cafeteries gurmets també ha impactat en els hàbits de consum de la població local i genera un cert debat. Oriol Blanch, consumidor habitual i fundador de Permut, una empresa tecnològica ubicada al Poblenou, assenyala que fa «set anys que pren cafè d’especialitat diàriament, tant a casa com fora». En canvi, José Zafra, resident al Poblenou, creu que són cafeteries destinades a un públic molt específic i, «malgrat que en queden poques, prefereix les de tota la vida». Una altra veïna, Paola Turull, exposa que hi acostuma a anar perquè ofereixen més varietat de begudes i tipus de llets, però lamenta que «els preus són desorbitats».
La majoria de locals tenen una clientela mixta, actualment. Segons Viladomat, de l’Itnig Café, el públic comú de les ‘specialty coffee shops’ del Poblenou són «joves professionals o estudiants d’entre 20 i 45 anys». Odintcov afirma que a The Miners Coffee els consumidors es divideixen en un «30-30-30»: un 30% són treballadors del 22@, un altre 30% correspon a residents estrangers, i l’altre 30%, a habitants locals de Barcelona. El 10% restant són turistes o clients esporàdics.
Entre 750 i 800 a tot Barcelona
El Poblenouno és l’únic barri que ha presenciat l’expansió de les cafeteries d’especialitat. Barretto i Maggion comptabilitzen entre 750 i 800 cafeteries d’especialitat a tot Barcelona i assenyalen que hi ha districtes ja saturats, com l’Eixample i Gràcia. En aquests districtes «no se’n poden obrir més, perquè obtenir noves llicències és pràcticament impossible». Els fundadors de My Coffee Awards justifiquen el fenomen com una evolució del mercat i del mateix producte. «En la societat hi ha una tendència cada vegada més gran per buscar la màxima qualitat dels productes, inclòs el cafè», detallen.
Com són les cafeteries d’especialitat?
Es tracta d’espais amb decoració moderna, minimalista i «instagramejable», que busquen crear un ambient agradable mentre ofereixen cafè d’alta qualitat. L’expert Rafael Maggion sintetitza que en aquest tipus de negocis destaquen per la preparació de cada tassa i per comptar amb professionals especialitzats, els baristes, que garanteixen l’execució perfecta de cada beguda. A més, són transparents amb la traçabilitat del cafè: informen sobre el país, la regió, la finca, la varietat i el productor, i valoren la feina en cada etapa de la cadena.
Respecte a l’oferta, predominen begudes de cafè com exprés, americà, caputxino, ‘flat white’ i ‘latte’, així com mètodes de filtració com ‘V60’ i ‘cold brew’, entre d’altres. Els preus acostumen a oscil·lar entre 2,50 i 5,50 euros, segons el tipus de beguda i l’origen del gra. Així mateix, es poden trobar opcions d’esmorzar com torrades, sandvitxos i brioixeria artesanal.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona