Els forenses que van examinar Jordi Pujol conclouen que no pot comparèixer al judici: "No està en condicions"
Acorden que no "disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient"
Ángeles Vázquez
Els forenses de la Clínica forense de Barcelona que per ordre de l'Audiència Nacional van examinar la setmana passada l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol han conclòs que "no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici", perquè no "disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient", han informat a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Tot i així l'Audiència Nacional ha decidit citar-lo per videoconferència el proper dilluns, abans de començar la vista per la seva fortuna a Andorra, per determinar si ha de ser jutjat o quedar fora de la causa.
La Secció Primera del Penal de l'Audiència Nacional també escoltarà per videoconferència els dos facultatius que l'han examinat i al forense del tribunal amb seu a Madrid per prendre una decisió definitiva sobre si l'expresident català pot ser jutjat o s'ha de decretar el sobreseïment de les actuacions seguides en contra seva per delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals.
En una providència notificada aquest dilluns el tribunal que, amb independència de la decisió que finalment adopti sobre el patriarca, jutjarà la família Pujol, ha convocat tant l'expresident català com els metges forenses que el van examinar la setmana passada a petició de la defensa per poder escoltar-los directament. L'objectiu és poder determinar l'estat de salut i les condicions en què es troba Jordi Pujol Soley i així decidir si el jutja o decreta per a ell el sobreseïment de les actuacions, com el 2021 ja va fer respecte de la seva esposa, Marta Ferrusola, ja morta, per demència sobrevinguda.
Va ser la pròpia defensa de Pujol, exercida per l'advocat Cristóbal Martell, la que havia sol·licitat que fos examinat pels forenses de l'Audiència Nacional perquè procedissin a "avaluar el seu deteriorament cognitiu" i determinessin la seva "capacitat o incapacitat" per "demència sobrevinguda" d'"autodefensa" en la vista oral en què es jutjarà la família pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Per assolir una decisió sobre les condicions de Pujol, de 95 anys d'edat, metges forenses de l'Audiència Nacional el van examinar la setmana passada per corroborar o descartar l'informe mèdic presentat per la defensa que posa en dubte les seves condicions per prestar declaració. En ell s'afirmava que Pujol compta amb "marcadors d'alzheimer a la sang" i una "severa alteració de la memòria verbal [...] que el porta a confondre fets i persones", el que es descriu com un "deteriorament cognitiu greu" que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada. Tot i això, la defensa de l'excap del Govern no reclamava de forma explícita una prova pericial sobre la capacitat de Pujol per "comprendre l'objecte de l'acusació" i desenvolupar la seva defensa.
Pneumònia
Aquestes condicions generals que podrien evitar-li el judici s'han vist agreujades aquest diumenge, quan va haver de ser ingressat en una clínica de Barcelona per una pneumònia. S'espera que hagi de romandre tres o quatre dies, per la qual cosa abans del dijous sembla complicat que pugui tornar al seu domicili.
La seva defensa estava pendent de conèixer la decisió de l'Audiència Nacional per valorar si ha de presentar un nou escrit en què deixi constància de la nova circumstància que s'havia produït, ja que mancava de sentit, si el propi tribunal el deixava fora del procediment, després d'examinar-lo.
Finalment, per pronunciar-se, les magistrades María Riera, Carolina Rius i María Fernanda García Pérez, ponent de la sentència que es dictarà en acabar el judici, han preferit comprovar pels seus propis ulls l'estat de salut que presenta i així acordar jutjar-lo o decretar el sobreseïment de les actuacions abans que comenci el judici amb la família.
Aclarit aquest extrem, la vista començarà amb les qüestions prèvies que vulguin al·legar les parts. Es desenvoluparà en setmanes alternes fins almenys el proper mes d'abril, que serà quan procedeixin a declarar els germans Pujol Ferrusola i el seu pare, si així ho determina al final el tribunal.
La Fiscalia Anticorrupció sol·licita nou anys de presó per a l'expresident català i un menys per a cinc dels seus set fills. Per al seu primogènit, Jordi, al qual el matrimoni va encarregar la gestió del patrimoni a Andorra i el repartiment amb els seus germans, sol·licita 29 anys de presó; el seu germà Josep s'enfronta a una petició fiscal de 14 anys de presó i la seva exesposa, de 17.
