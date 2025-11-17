Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Audiència Nacional cita Jordi Pujol per determinar si pot ser jutjat i li permet comparèixer per videoconferència

El tribunal vol "examinar l'estat de salut" de l'expresident

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en un acte del setembre de 2025.

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en un acte del setembre de 2025. / ACN

ACN

ACN

Madrid

L'Audiència Nacional ha citat l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a comparèixer per videoconferència el proper dilluns just minuts abans d'iniciar el judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció. D'aquesta manera, el tribunal vol "examinar l'estat de salut" de l'expresident. A la compareixença també estan citats els metges forenses que van fer un informe sobre els problemes de salut de Pujol, així com la resta de parts. La defensa de Pujol havia demanat l'informe mèdic dels forenses i va aportar-ne un de propi per intentar que l'expresident no hagi de viatjar a Madrid per seguir el judici a causa de problemes físics.

